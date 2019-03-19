Происшествия

При посадке в аэропорту Тегерана загорелся самолетИнтерфакс вчера в 14:50

На борту пассажирского самолета, заходившего на посадку в международный аэропорт "Мехрабад" в Тегеране, во вторник вспыхнул пожар, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ". Согласно информации иранских СМИ, на борту самолета могли находиться около 100 человек, часть из которых уже эвакуирована.
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с чего всё началось
В аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана 19 марта при приземлении загорелся самолет Fokker 100 авиакомпании Iran Air со 100 пассажирами на борту, сообщает агентство Tasnim
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