При посадке в аэропорту Тегерана загорелся самолетИнтерфакс вчера в 14:50

с чего всё началось

На борту пассажирского самолета, заходившего на посадку в международный аэропорт "Мехрабад" в Тегеране, во вторник вспыхнул пожар, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ". Согласно информации иранских СМИ, на борту самолета могли находиться около 100 человек, часть из которых уже эвакуирована.

При посадке в аэропорту Тегерана загорелся самолет

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