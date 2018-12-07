Россиянка Алина Загитова идет второй после короткой программы в Финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере. Загитова получила за прокат 77,93 балла. Лидирует японка Рика Кихира (82,51), обновившая мировой рекорд, ранее принадлежавший Загитовой.

Загитова идет второй после короткой программы в Финале Гран-при

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