Спорт
Загитова идет второй после короткой программы в Финале Гран-при
Загитова идет второй после короткой программы в Финале Гран-приРИА Новости00:53
Россиянка Алина Загитова идет второй после короткой программы в Финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере. Загитова получила за прокат 77,93 балла. Лидирует японка Рика Кихира (82,51), обновившая мировой рекорд, ранее принадлежавший Загитовой.
РИА Новости00:53
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