Российская фигуристка Алина Загитова показала второй результат в короткой программе в финале Гран-при в канадском Ванкувере, сообщает "Советский спорт".

Загитова заняла второе место в короткой программе в финале Гран-при

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