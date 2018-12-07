Спорт
Загитова заняла второе место в короткой программе в финале Гран-при
Загитова заняла второе место в короткой программе в финале Гран-приГазета.Ru02:49
Российская фигуристка Алина Загитова показала второй результат в короткой программе в финале Гран-при в канадском Ванкувере, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru02:49
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