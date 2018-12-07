Был недокрут, и вообще аксель был опасный, рада, что смогла его вытащить и откатать короткую программу без падений.

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