Спорт
Загитова стала лидером после короткой программы на ЧМ в ЯпонииИзвестия 08:23
Российская фигуристка Алина Загитова лидирует после представления короткой программы на чемпионате мира в Японии. За свой прокат она получила 82,08 балла, сообщает РЕН ТВ. Следом идет японка Каори Сакамото с 76,86 балла.
Читать в источнике
Оценить187
Много не получалось на тренировках, я сильно нервничала. Мне очень помогли тренеры - спасибо им, за то, что они терпят меня, когда у меня что-то не получается, за всплески эмоций. Благодаря им я смогла показать лучший результат за этот сезон.
— Алина Загитова, российская фигуристкаТАСС 08:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:09, Ашберн
Общество
Список госуслуг для предпенсионеров расширили в России
По действующим законам предпенсионеры могут бесплатно получать в органах ПФР сведения об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 03:30
Интернет
Новый дудл Google превратит пару нот в хорал Баха
Новый дудл стал первым дудлом Google, созданным на основе методов машинного обучения.
Обновлено в 10:19
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено в 12:56
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Единоборства
Макгрегор анонсировал бой с Нэйтом Диасом
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Смертельная авария с пятью машинами произошла в Москве
Обновлено в 16:55
Космос
Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва
В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено в 02:40
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Адвокат Фролова сделал заявление о Началовой
Адвокаты хоккеиста Александра Фролова заявили, что смерть певицы Юлии Началовой не заставит спортсмена отозвать иск о законности купли половины доли на квартиру в Москве.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Экономика
Disney закрыл сделку по покупке 21st Century Fox за $71 млрд
Walt Disney Company закрыла сделку по приобретению части активов холдинга 21st Century Fox (Fox), сумма сделки — около $71 млрд, говорится на сайте Disney.
Обновлено в 12:34
Экономика
Центробанк разработал этический кодекс для финансистов
В ЦБ отмечают, что кодекс может стать инструментом "мягкого права" Банк России разработал проект Кодекса добросовестного поведения для участников финансового рынка, документ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 08:26
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду
Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Происшествия
Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете
Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции, сообщает газета Parisien.
Обновлено в 16:21
Наука
Физики спорят: существует ли две версии реальности одновременно
Исследователи недавно провели эксперименты, чтобы ответить на десятилетний вопрос теоретической физики о дуэльных реальностях.
Обновлено в 09:40
Политика
В Симферополе арестовали экс-президента Крыма
Центральный районный суд Симферополя на двое суток арестовал экс-президента Крыма Юрия Мешкова за сопротивление работникам полиции.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео полета самолета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета главы военного ведомства Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт министра сопровождали истребители Су-35С.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Любительницу слишком темного загара обвинили в расизме
Обновлено в 06:17
Технологии
Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам
«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02