Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в ЯпонииГазета.Ru 08:03

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС. Судьи оценили выступление фигуристки на 82,08 баллов. Она исполнила тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип.

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии

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