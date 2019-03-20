Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в ЯпонииГазета.Ru 08:03
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС. Судьи оценили выступление фигуристки на 82,08 баллов. Она исполнила тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип.
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Советский спорт09:18
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