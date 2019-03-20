Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мираLenta.ru 08:04

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». За прокат 16-летняя Загитова получила 82,08 балла.

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

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