Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мираLenta.ru 08:04
Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». За прокат 16-летняя Загитова получила 82,08 балла.
Читать в источнике
Оценить176
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Музыка
Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы Ленинград
Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 07:31
Политика
В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну
Партия консерваторов Литвы требует запретить въезд в страну известному российскому певцу Григорию Лепсу (настоящая фамилия - Лепсверидзе).
Обновлено в 09:33
Технологии
Во «ВКонтакте» появилась возможность создавать постеры
Свои фоны для постеров могут загружать пользователи и паблики "ВКонтакте".
Обновлено в 13:22
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено вчера в 09:11
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Обновлено в 13:11
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Экономика
С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды
Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек, - сообщили в «Компании «Вода Донбасса»».
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Врио главы Республики Алтай назначен Олег Хорохордин
Обновлено в 04:55
Авто
Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей
В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено в 11:36
Политика
Зеленский заговорил об отказе от участия в выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что был готов поддержать лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, если бы тот принял участие в выборах.
Обновлено в 12:18
Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Футбол
РФС запретил «Крыльям» заявлять игроков из-за долга перед Тихоновым
«Крыльям» по итогам заседания запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед тренером.
Обновлено в 13:44
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг самостоятельно связался с мышцами
Ученые из Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже вырастили в чашке Петри церебральный органоид – миниатюрное подобие мозга, которое оказалось способным связаться со спинномозговыми волокнами и посылать нервные импульсы к мышцам.
Обновлено вчера в 08:15
Хоккей
Игроки НХЛ выбрали самого стильного и хоккеиста с лучшей прической
Игроки НХЛ выбрали лучшего маскота НХЛ. Просто посмотрите Самый лучший бросок в НХЛ у Овечкина.
Обновлено в 12:17
Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»
Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Политика
Новак перераспределил полномочия своих замов после ухода Текслера
После ухода из Минэнерго Алексея Текслера глава ведомства Александр Новак перераспределил полномочия своих заместителей.
Обновлено в 13:35
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного
В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.
Обновлено в 12:33
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Американский президент Дональд Трамп пригласил капитана хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" и его игроков, которые впервые в истории КХЛ в 2018 году выиграли Кубок Стэнли, на встречу в Белый дом.
Обновлено в 08:47
Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19