Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мираLenta.ru 08:04

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». За прокат 16-летняя Загитова получила 82,08 балла.
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Спорт-Экспресс11:00

Алина Загитова: «Прокатом довольна. В произвольной программе хочу доказать себе, что могу хорошо кататься»

Sports.ru08:57
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что был готов поддержать лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, если бы тот принял участие в выборах.
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года, а также серебряный призер 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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