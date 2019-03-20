Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мираГазета.Ru вчера в 12:01

20 марта на чемпионате мира в японской Сайтаме состоялись прокаты короткой программы среди женщин-одиночниц. Лидерство перед решающим, произвольным выступлением захватила российская фигуристка Алина Загитова.

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

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