Загитова вспомнила о переходе в другой вид спортаLenta.ru вчера в 16:10

Российская фигуристка Алина Загитова вспомнила, как в возрасте шести лет ушла из фигурного катания в художественную гимнастику. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Загитова вспомнила о переходе в другой вид спорта

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