Спорт
Загитова уступила Кихире в финале Гран-при в Ванкувере
Загитова уступила Кихире в финале Гран-при в ВанкувереГазета.Ruвчера в 18:06
Завершился последний день финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере, сообщает ТАСС. 9 декабря фигуристки выступали с произвольной программой. Победила японская спортсменка Рика Кихира, набрав по сумме двух программ 233,12 балла.
Газета.Ruвчера в 18:06
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Своим прокатом не очень довольна. Но я рада, что смогла собраться после своей ошибки и докатать чисто программу. В этом сезоне мне действительно сложнее именно морально. Сейчас я нервничаю чуть больше и нужно справляться со своими нервами и ни о чем не думать.
— Алина Загитова, российская фигуристкаSport24.ru вчера в 18:56
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Загитова с травмой ноги откатала произвольную программу в финале Гран-при в Ванкувере
Sport24.ruвчера в 23:37
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