Спорт
Загитова упустила победу в финале Гран-при
Загитова упустила победу в финале Гран-приLenta.ruвчера в 18:08
Японская фигуристка Рики Кихира выиграла финал Гран-при в канадском Ванкувере. Россиянка Алина Загитова заняла второе место, передает в воскресенье, 9 декабря, ТАСС.
Lenta.ruвчера в 18:08
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Своим прокатом не очень довольна. Но я рада, что смогла собраться после своей ошибки и докатать чисто программу. В этом сезоне мне действительно сложнее именно морально. Сейчас я нервничаю чуть больше и нужно справляться со своими нервами и ни о чем не думать.
— Алина Загитова, российская фигуристкаSport24.ru вчера в 18:56
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Загитова с травмой ноги откатала произвольную программу в финале Гран-при в Ванкувере
Sport24.ruвчера в 23:37
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