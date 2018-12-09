Спорт

Загитова упустила победу в финале Гран-при
Lenta.ru
вчера в 18:08

Японская фигуристка Рики Кихира выиграла финал Гран-при в канадском Ванкувере. Россиянка Алина Загитова заняла второе место, передает в воскресенье, 9 декабря, ТАСС.
Lenta.ruвчера в 18:08
Алина Загитова
Своим прокатом не очень довольна. Но я рада, что смогла собраться после своей ошибки и докатать чисто программу. В этом сезоне мне действительно сложнее именно морально. Сейчас я нервничаю чуть больше и нужно справляться со своими нервами и ни о чем не думать.
— Алина Загитова, российская фигуристкаSport24.ru вчера в 18:56

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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных соревнованиях и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года. Победительница финала Гран-при 2017 года. Чемпионка мира среди юниоров. Чемпионка России 2018 года. Обладательница исторического мирового рекорда в короткой программе. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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