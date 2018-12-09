Своим прокатом не очень довольна. Но я рада, что смогла собраться после своей ошибки и докатать чисто программу. В этом сезоне мне действительно сложнее именно морально. Сейчас я нервничаю чуть больше и нужно справляться со своими нервами и ни о чем не думать.