Спорт

Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере
Газета.Ru
вчера в 19:56

Японская фигуристка Рики Кихира заняла первое место в финале Гран-при в Ванкувере, сообщает "Советский спорт". Спортсменка одолела соперниц, набрав 233,12 балла по сумме двух программ. Серебро завоевала олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова, в активе которой 226,53 балла.
Газета.Ruвчера в 19:56
Алина Загитова
Своим прокатом не очень довольна. Но я рада, что смогла собраться после своей ошибки и докатать чисто программу. В этом сезоне мне действительно сложнее именно морально. Сейчас я нервничаю чуть больше и нужно справляться со своими нервами и ни о чем не думать.
— Алина Загитова, российская фигуристкаSport24.ru вчера в 18:56

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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных соревнованиях и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года. Победительница финала Гран-при 2017 года. Чемпионка мира среди юниоров. Чемпионка России 2018 года. Обладательница исторического мирового рекорда в короткой программе. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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