Спорт
Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере
Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при в ВанкувереГазета.Ruвчера в 19:56
Японская фигуристка Рики Кихира заняла первое место в финале Гран-при в Ванкувере, сообщает "Советский спорт". Спортсменка одолела соперниц, набрав 233,12 балла по сумме двух программ. Серебро завоевала олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова, в активе которой 226,53 балла.
Газета.Ruвчера в 19:56
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Своим прокатом не очень довольна. Но я рада, что смогла собраться после своей ошибки и докатать чисто программу. В этом сезоне мне действительно сложнее именно морально. Сейчас я нервничаю чуть больше и нужно справляться со своими нервами и ни о чем не думать.
— Алина Загитова, российская фигуристкаSport24.ru вчера в 18:56
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