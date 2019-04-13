Спорт
Загитова сфотографировалась с УргантомSportmail.ru вчера в 11:34
Российская фигуристка Алина Загитова пришла в гости к Ивану Урганту ведущему передачи Вечерний Ургант . Для анонса передачи, которая будет показана 12 апреля в 23.25 на Первом канале, спортсменка сделала совместное фото. На фотографии запечатлена также собака Загитовой Масару.
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У меня была сложная подготовка, были проблемы с прыжками. Почему хотела сняться? Не хотела опозорить Россию, потому что я выступаю не только за себя, но и за страну.
— Алина Загитова, российская фигуристкаPravda.Ru вчера в 09:24
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Загитова думала о том, чтобы сняться с чемпионата мира, так как «не хотела опозорить Россию»
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«Хотела сняться с ЧМ, чтобы не позорить Россию». Загитова с Масару сходила к Урганту
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