Спорт

Фигуристка Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России
РБК
09:14

Короткая программа у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске завершилась победой Алины Загитовой. Действующая олимпийская чемпионка получила от судей за свой прокат 80,62 балла.
РБК09:14

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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных соревнованиях и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года. Обладательница исторического мирового рекорда в короткой программе. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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