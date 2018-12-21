Олимпийская чемпионка Алина Загитова сказала, что не общалась на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске с вице-чемпионкой Игр Евгенией Медведевой. "Нет", - ответила Загитова на соответствующий вопрос журналистов.

Загитова: с Медведевой на чемпионате России не общалась

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