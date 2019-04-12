Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить РоссиюLenta.ru 12:38
Фигуристка Алина Загитова хотела сняться с чемпионата мира в Японии из-за нежелания «опозорить Россию». Об этом она рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, передает Sports.ru. Загитова вспомнила, что подготовка к турниру проходила тяжело из-за того, что у нее изменился вес.
Читать в источнике
Оценить
У меня была сложная подготовка, были проблемы с прыжками. Почему хотела сняться? Не хотела опозорить Россию, потому что я выступаю не только за себя, но и за страну.
— Алина Загитова, российская фигуристкаPravda.Ru 09:24
Подробнее о событии
Показать все источники
«Хотела сняться с ЧМ, чтобы не позорить Россию». Загитова с Масару сходила к Урганту
Спорт БИЗНЕС Online13:58
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Финансы
Силуанов призвал разобраться с «рукотворными факторами» кризиса
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на заседании глав минфинов и ЦБ финансовой "двадцатки" в Вашингтоне предложил странам "разбираться с рукотворными факторами" возможной мировой рецессии.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Полторак пригрозил направить корабли Украины в Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли будут вновь ходить через Керченский пролив.
Обновлено в 03:18
Космос
На МКС произошла утечка жидкого метана
Обновлено в 11:46
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Наука
Симптомы аутизма облегчил кишечный микроб
Американская исследовательская группа ученых под руководством Дае-Вука Канга опубликовала результаты двухлетнего исследования, согласно которому симптомы аутизма у детей уменьшаются при пересадке кишечного микроорганизма.В исследованиях участвовало 18 детей - аутистов.
Обновлено 10 апреля в 03:52
Авто
Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга
Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга Правительство утвердило правила внесений изменений в конструкцию автомобиля.
Обновлено в 06:37
Политика
Путин заявил об уходе в прошлое службы по призыву
Обновлено в 08:18
Политика
Матвиенко озвучила условие для возвращения России в ПАСЕ
Россия не готова вернуться в ПАСЕ, пока организация не искоренила дискриминацию национальных делегаций, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Наука
Суперинфекция захватывает мир. Живучий грибок-убийца атакует больницы
Речь идет о грибке Candida auris, который распространяется в больницах и убивает людей.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с Трампом
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ына заявил о своем намерении провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на неудачно завершившуюся встречу на высшем уровне в Ханое.
Обновлено в 18:48
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Политика
AFP: Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима Belmarsh на юго-востоке Лондона, передаёт AFP со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 13:24
Политика
Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном
Обновлено в 09:31
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в монстра
Эмбер Херд сделала официальное заявление, в котором обвинила Джонни Деппа в злоупотреблении алкоголем, а также том, что под воздействием наркотиков актер превращался в «монстра».
Обновлено в 08:39
Происшествия
В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки
«Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.
Обновлено в 04:26
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Создатель проекта «ДОМ-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»
Обновлено в 15:00
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Финансы
Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000
К настоящему моменту индекс Dow Jones поднялся от 26 000 на несколько сотен пунктов, S&P 500 преодолел 2900 пунктов, а Nasdaq вплотную приблизился к 8000 пунктов.
Обновлено в 11:16