Спорт

Загитова рассказала о страхе опозорить РоссиюLenta.ru 12:38

Фигуристка Алина Загитова хотела сняться с чемпионата мира в Японии из-за нежелания «опозорить Россию». Об этом она рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, передает Sports.ru. Загитова вспомнила, что подготовка к турниру проходила тяжело из-за того, что у нее изменился вес.
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Алина Загитова
У меня была сложная подготовка, были проблемы с прыжками. Почему хотела сняться? Не хотела опозорить Россию, потому что я выступаю не только за себя, но и за страну.
— Алина Загитова, российская фигуристкаPravda.Ru 09:24

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