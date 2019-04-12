Загитова рассказала о страхе опозорить РоссиюLenta.ru 12:38

У меня была сложная подготовка, были проблемы с прыжками. Почему хотела сняться? Не хотела опозорить Россию, потому что я выступаю не только за себя, но и за страну.

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