Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тестГазета.Ru 11:25

Российская фигуристка Алина Загитова еще не успела как следует порадоваться победе на чемпионате мира в Сайтаме, поскольку долго сдавала допинг-тест. Об этом она сообщила журналистам.

с чего всё началось

После победы я не могла особо думать о победе, думала поскорее сдать допинг-тест — сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой собственный рекорд.

Российскую фигуристку Алину Загитову после победы на чемпионате мира обязали проходить допинг-тест. Спортсменка рассказала, что не могла покинуть арену до утра. По словам новоиспеченной чемпионки мира, она даже не успела порадоваться золоту.

Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест

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