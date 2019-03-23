Спорт
Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тестГазета.Ru 11:25
Российскую фигуристку Алину Загитову после победы на чемпионате мира обязали проходить допинг-тест. Спортсменка рассказала, что не могла покинуть арену до утра. По словам новоиспеченной чемпионки мира, она даже не успела порадоваться золоту.
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После победы я не могла особо думать о победе, думала поскорее сдать допинг-тест — сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой собственный рекорд.
— Алина Загитова, российская фигуристкаБИЗНЕС Online 07:21
с чего всё началось
Российская фигуристка Алина Загитова еще не успела как следует порадоваться победе на чемпионате мира в Сайтаме, поскольку долго сдавала допинг-тест. Об этом она сообщила журналистам.ТАСС05:59
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