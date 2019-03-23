Спорт

Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тестГазета.Ru 11:25

Российскую фигуристку Алину Загитову после победы на чемпионате мира обязали проходить допинг-тест. Спортсменка рассказала, что не могла покинуть арену до утра. По словам новоиспеченной чемпионки мира, она даже не успела порадоваться золоту.
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Алина Загитова
После победы я не могла особо думать о победе, думала поскорее сдать допинг-тест — сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой собственный рекорд.
— Алина Загитова, российская фигуристкаБИЗНЕС Online 07:21
с чего всё началось

Загитова после победы на чемпионате мира до пяти утра сдавала допинг-тест

Российская фигуристка Алина Загитова еще не успела как следует порадоваться победе на чемпионате мира в Сайтаме, поскольку долго сдавала допинг-тест. Об этом она сообщила журналистам.
ТАСС05:59

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Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест

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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года, а также серебряный призер 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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