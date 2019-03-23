Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тестГазета.Ru 08:49

Российская фигуристка Алина Загитова еще не успела как следует порадоваться победе на чемпионате мира в Сайтаме, поскольку долго сдавала допинг-тест. Об этом она сообщила журналистам.

с чего всё началось

После победы я не могла особо думать о победе, думала поскорее сдать допинг-тест — сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой собственный рекорд.

Надеялась поскорее закончит с допинговыми пробами, а в итоге сидела с девяти вечера до пяти утра. Еще один временной рекорд побит. После тестов еще не ложилась, так что пока не в состоянии обдумать свое выступление.

Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест

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