Спорт

Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тестГазета.Ru 08:49

Надеялась поскорее закончит с допинговыми пробами, а в итоге сидела с девяти вечера до пяти утра. Еще один временной рекорд побит. После тестов еще не ложилась, так что пока не в состоянии обдумать свое выступление.
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Алина Загитова
После победы я не могла особо думать о победе, думала поскорее сдать допинг-тест — сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой собственный рекорд.
— Алина Загитова, российская фигуристкаБИЗНЕС Online 07:21
с чего всё началось

Загитова после победы на чемпионате мира до пяти утра сдавала допинг-тест

Российская фигуристка Алина Загитова еще не успела как следует порадоваться победе на чемпионате мира в Сайтаме, поскольку долго сдавала допинг-тест. Об этом она сообщила журналистам.
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