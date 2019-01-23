Спорт

Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катаниюИзвестия 09:25

Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске. В среду, 23 января, по итогам проката спортсменка получила 75,00 балла. При этом сама она после выступления заявила, что недовольна одним из исполненных элементов.
Читать в источнике
Татьяна Тарасова
Мне кажется, она не знала, зачем пришла туда. В итоге все элементы, которые еще утром были в порядке, к вечеру она сорвала. Могу засвидетельствовать, что сегодня мы видели то, что вчера было на этой тренировке.
— Татьяна Тарасова, тренерГазета.Ru 11:41

Подробнее о событии

«Туктамышева не сказала, кто выиграет ЧЕ». Софья Самодурова зажгла в короткой

Советский спорт10:21

Самодурова довольна прокатом короткой программы в Минске

Нева Спорт11:41

Алексей Ягудин: «Туктамышева была бы не хуже Загитовой и Самодуровой на ЧЕ»

Матч ТВ11:06

Тарасова высказалась о выступлении российских фигуристок в короткой программе на ЧЕ

RT на русском11:24

Загитова лидирует на чемпионате Европы по фигурному катанию

РИА Новости10:41

Константинова провалила короткую программу на чемпионате Европы. Видео

Sport24.ru11:04

Мишин доволен прокатом Самодуровой в короткой программе на чемпионате Европы

Спорт-Экспресс11:15

Алексей Ягудин: «Загитова стала кататься намного легче»

КП - Беларусь11:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак

Обновлено вчера в 15:36
Авто

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто

"Яндекс" представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, передает ОТР информацию газеты "Коммерсант".
Обновлено в 08:54
Космос

Во время затмения на Луну упал метеорит

Обновлено в 00:22
Авто

Главный завод Subaru остановил производство

На предприятии Subaru в Японии, где выпускаются 60% всех автомобилей бренда, приостановили производство.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Пытавшийся угнать самолет сибиряк заявил о роли в терактах 11 сентября

В ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения неудачливому угонщику, судья, зачитывая материалы дела, сообщил, что Шаповалов пугал экипаж самолета своей причастностью к терактам 11 сентября 2001 года в США.
Обновлено в 09:12
Авто

Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара

Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Наука

Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси

Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено в 10:10
Авто

УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе

Ульяновский автозавод выпустил авторефрижератор «Профи» с заводским газобаллонным оборудованием (ГБО). Мотор работает на пропан-бутане.
Обновлено в 10:43
Гаджеты

Xiaomi показала первый гибкий смартфон

Xiaomi показала свой первый гибкий смартфон.
Обновлено в 08:35
Экономика

Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества

«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.
Обновлено в 10:53
Авто

Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений

Обновлено в 04:32
Происшествия

СК возбудил два дела о получении взятки полицейскими в Чехове

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о получении взятки главой отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову.
Обновлено в 10:49
Общество

Следователи заинтересовались голодными обмороками школьников Кузбасса

Обновлено в 10:00
Происшествия

Умер третий летчик разбившегося под Мурманском Ту-22М3

Обновлено вчера в 08:35
Общество

Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе

Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было.
Обновлено в 09:05
Экономика

Росстат зафиксировал снижение цен на яйца

Цены на яйца в российских магазинах снизились на 1,3% в период с 15 по 21 января, следует из опубликованного Росстатом индекса потребительских цен.
Обновлено в 11:03
Гаджеты

Meizu представила смартфон без SIM-карты, динамиков, кнопок и разъемов

В устройстве полностью отсутствуют какие-либо отверстия, включая решетки динамиков, традиционный порт для зарядки или лоток для SIM-карты.
Обновлено в 05:51
ЖКХ

Скидку в 70% на вывоз мусора получат владельцы частных домов в Подмосковье, расположенных рядом со свалками

Ранее сообщалось, что скидку в размере 30% от тарифа на вывоз мусора предоставят всем собственникам частных жилых домов.
Обновлено в 11:17
Экономика

Глава Dyson стал самым богатым человеком в Великобритании

Глава компании по производству пылесосов Dyson Ltd. Джеймс Дайсон стал новым лидером в рейтинге самых богатых людей Великобритании.
Обновлено в 09:51
Технологии

Дуров запустит новую криптовалюту в марте

Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Путин выразил соболезнования Турции после гибели моряков в Черном море

Обновлено в 10:12
Общество

В США замерз Ниагарский водопад

Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Авто

Aston Martin представил расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie

Британский атвопроизводитель Aston Martin презентовал расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie.
Обновлено в 06:58
Футбол

Адвокат Мамаева намерен подать жалобу в прокуратуру

Обновлено в 10:25
Авто

Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus

В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Авто

Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano

Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Кино

После болезни скончался известный кинооператор Валерий Никонов

Обновлено в 09:54
Кино

Netflix официально признан кинопроизводителем

Netflix стал первым стриминговым сервисом, получившим членство в Американской ассоциации кинопроизводителей (Motion Picture Association of America).
Обновлено в 07:18
Политика

Анализ ДНК показал, что у Рудольфа Гесса не было двойника

Останки Гесса были кремированы, но ученым удалось раздобыть образец его крови и найти живого родственника, чтобы доказать, что в тюрьме находился именно Гесс.
Обновлено в 11:34
Хоккей

Александр Овечкин третий раз в сезоне сделал хет-трик в матче НХЛ

Обновлено в 02:26
ещё по теме
Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года. Обладательница архивного мирового рекорда в короткой программе. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное