Спорт
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальникеРоссийская газета 11:12
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке. По крайней мере, мужская часть поклонников Алины, несомненно, с восторгом отреагировала на фотографии, появившиеся в ее Instagram.
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