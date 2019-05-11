Спорт

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальникеРоссийская газета 11:12

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке. По крайней мере, мужская часть поклонников Алины, несомненно, с восторгом отреагировала на фотографии, появившиеся в ее Instagram.
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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