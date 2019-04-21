Загитова показала видео выступления ее собаки на льдуИзвестия 10:00

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду». Фигуристка опубликовала ролик на своей странице в Instagram. Собаку Загитовой подарил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Происшествия В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Порошенко заявил, что не уйдет из политики Порошенко добавил, что со следующего месяца он покинет кабинет президента Украины, поскольку так решил народ страны, но не уйдет из политики.

Общество Извержение огромного стратовулкана началось в Индонезии Власти страны сообщили о введении запрета на приближение к вулкану ближе, чем на 4 км. Извержению присвоен третий из четырех уровней опасности, в связи с чем местных жителей снабдили масками для защиты от вулканического пепла.

Гаджеты Стоимость складного Huawei Mate X оказалась намного дешевле ожидаемого В феврале стала известна предварительная цена на складную модель Huawei Mate X, и она неприятно удивила многих потенциальных покупателей.

Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Украины Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты экзитполов заставляют его позвонить оппоненту – Владимиру Зеленскому – и поздравить его с победой на выборах.

Энергетика ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Политика Первый опрос: Зеленский лидирует с огромным отрывом По данным опроса NIMG на 12.00, которые приводит РИА Новости, Зеленский набирает 71,8%, Порошенко – 28,2%. По регионам ситуация та же.

Шоу-бизнес Последний муж Ирины Цывиной избивал ее С 1993 по 2001 год Цывина жила с мужем в Лос-Анджелесе и работала на русском кабельном телевидении.

Гаджеты Опережая время: Samsung слишком поторопилась с выпуском Fold Корпорация сделал ставку на новаторство, но, по мнению пользователей, Samsung слишком поторопилась с выпуском Folda.

Наука Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово» Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.

Политика Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Футбол Комличенко забил 22-й гол в чемпионате Чехии В матче 29-го тура чемпионата Чехии с «Дуклой» форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко отметился очередным забитым мячом.

Политика Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.

Общество Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.

Футбол Парфёнов: наш космонавт сегодня воодушевил обе команды Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги над "Рубином" (2:1).

Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший по предварительным данным победу во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наука Котинин вызывает более сильную зависимость, нежели никотин Эксперт из Университета Южной Дакоты, Бреди Фэлпс, утверждает, что котинин вызывает более сильную зависимость, чем никотин.

Гаджеты Vivo представила смартфон Vivo Y91C с 8-ядерным процессором Компания Vivo представила в России смартфон Vivo Y91C, оснащенный 8-ядерным процессором и мощным аккумулятором.