Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льдуИзвестия 10:00
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду». Фигуристка опубликовала ролик на своей странице в Instagram. Собаку Загитовой подарил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:45
Политика
Владимир Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэп
Обновлено в 04:31
Политика
Порошенко заявил, что не уйдет из политики
Порошенко добавил, что со следующего месяца он покинет кабинет президента Украины, поскольку так решил народ страны, но не уйдет из политики.
Обновлено в 13:41
Общество
Извержение огромного стратовулкана началось в Индонезии
Власти страны сообщили о введении запрета на приближение к вулкану ближе, чем на 4 км. Извержению присвоен третий из четырех уровней опасности, в связи с чем местных жителей снабдили масками для защиты от вулканического пепла.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Стоимость складного Huawei Mate X оказалась намного дешевле ожидаемого
В феврале стала известна предварительная цена на складную модель Huawei Mate X, и она неприятно удивила многих потенциальных покупателей.
Обновлено в 10:40
Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты экзитполов заставляют его позвонить оппоненту – Владимиру Зеленскому – и поздравить его с победой на выборах.
Обновлено в 13:39
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Политика
Первый опрос: Зеленский лидирует с огромным отрывом
По данным опроса NIMG на 12.00, которые приводит РИА Новости, Зеленский набирает 71,8%, Порошенко – 28,2%. По регионам ситуация та же.
Обновлено в 06:57
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Последний муж Ирины Цывиной избивал ее
С 1993 по 2001 год Цывина жила с мужем в Лос-Анджелесе и работала на русском кабельном телевидении.
Обновлено в 10:33
Гаджеты
Опережая время: Samsung слишком поторопилась с выпуском Fold
Корпорация сделал ставку на новаторство, но, по мнению пользователей, Samsung слишком поторопилась с выпуском Folda.
Обновлено вчера в 03:42
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.
Обновлено в 09:56
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Футбол
Комличенко забил 22-й гол в чемпионате Чехии
В матче 29-го тура чемпионата Чехии с «Дуклой» форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко отметился очередным забитым мячом.
Обновлено в 12:52
Политика
Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины
Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 08:50
Общество
Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир
Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.
Обновлено в 12:35
Политика
Кучма пожалел нового президента Украины
Обновлено в 10:18
Происшествия
На Кубани в ДТП со «скорой» погибли двое
В результате погибли двое, полицейские проводят проверку по факту ДТП.
Обновлено в 14:12
Футбол
«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» на «Эмирейтс»
"Арсенал" уступил "Кристал Пэлас" в матче 35-го тура АПЛ.
Обновлено в 12:53
Футбол
Парфёнов: наш космонавт сегодня воодушевил обе команды
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги над "Рубином" (2:1).
Обновлено в 12:13
Политика
Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший по предварительным данным победу во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Наука
Котинин вызывает более сильную зависимость, нежели никотин
Эксперт из Университета Южной Дакоты, Бреди Фэлпс, утверждает, что котинин вызывает более сильную зависимость, чем никотин.
Обновлено в 14:08
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено в 11:51
Гаджеты
Vivo представила смартфон Vivo Y91C с 8-ядерным процессором
Компания Vivo представила в России смартфон Vivo Y91C, оснащенный 8-ядерным процессором и мощным аккумулятором.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41