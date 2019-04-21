Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льдуИзвестия 10:00

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду». Фигуристка опубликовала ролик на своей странице в Instagram. Собаку Загитовой подарил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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Фигуристки Загитова и Трусова в Краснодаре показали своих собак на льду

Кубань 2406:05

Тутберидзе похвасталась прокатом дочери в рамках шоу «Чемпионы на льду»

РИА Новости08:14

Сердце для Загитовой, вызывающий костюм Медведевой, идеальный отдых спортсменки

Спорт-Экспресс11:10

Хореограф Загитовой исполнил поддержку с Масару на шоу Тутберидзе

Чемпионат10:36

Премьера шоу Тутберидзе: Загитова с Масару на льду, Косторная – вампирша

Спорт БИЗНЕС Online04:13

Собаки Трусовой и Загитовой встретились на льду во время шоу Тутберидзе

Sport24.ru02:35

Шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»: успех или провал?

53 новостивчера в 15:36
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Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме

Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:45
Политика

Национальный экзит-пол: Зеленский побеждает с 73%. У Порошенко – 25%

Обновлено в 13:12
Политика

Владимир Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэп

Обновлено в 04:31
Политика

Порошенко заявил, что не уйдет из политики

Порошенко добавил, что со следующего месяца он покинет кабинет президента Украины, поскольку так решил народ страны, но не уйдет из политики.
Обновлено в 13:41
Общество

Извержение огромного стратовулкана началось в Индонезии

Власти страны сообщили о введении запрета на приближение к вулкану ближе, чем на 4 км. Извержению присвоен третий из четырех уровней опасности, в связи с чем местных жителей снабдили масками для защиты от вулканического пепла.
Обновлено в 10:25
Гаджеты

Стоимость складного Huawei Mate X оказалась намного дешевле ожидаемого

В феврале стала известна предварительная цена на складную модель Huawei Mate X, и она неприятно удивила многих потенциальных покупателей.
Обновлено в 10:40
Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты экзитполов заставляют его позвонить оппоненту – Владимиру Зеленскому – и поздравить его с победой на выборах.
Обновлено в 13:39
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Политика

Первый опрос: Зеленский лидирует с огромным отрывом

По данным опроса NIMG на 12.00, которые приводит РИА Новости, Зеленский набирает 71,8%, Порошенко – 28,2%. По регионам ситуация та же.
Обновлено в 06:57
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Последний муж Ирины Цывиной избивал ее

С 1993 по 2001 год Цывина жила с мужем в Лос-Анджелесе и работала на русском кабельном телевидении.
Обновлено в 10:33
Гаджеты

Опережая время: Samsung слишком поторопилась с выпуском Fold

Корпорация сделал ставку на новаторство, но, по мнению пользователей, Samsung слишком поторопилась с выпуском Folda.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия

В двух католических церквях на Шри-Ланке произошли взрывы

Обновлено в 00:32
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Наука

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»

Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.
Обновлено в 09:56
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика

На Украине полицейские получили 100 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 05:00
Футбол

Комличенко забил 22-й гол в чемпионате Чехии

В матче 29-го тура чемпионата Чехии с «Дуклой» форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко отметился очередным забитым мячом.
Обновлено в 12:52
Политика

Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины

Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 08:50
Общество

Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.
Обновлено в 12:35
Политика

Кучма пожалел нового президента Украины

Обновлено в 10:18
Происшествия

На Кубани в ДТП со «скорой» погибли двое

В результате погибли двое, полицейские проводят проверку по факту ДТП.
Обновлено в 14:12
Футбол

«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» на «Эмирейтс»

"Арсенал" уступил "Кристал Пэлас" в матче 35-го тура АПЛ.
Обновлено в 12:53
Футбол

Парфёнов: наш космонавт сегодня воодушевил обе команды

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги над "Рубином" (2:1).
Обновлено в 12:13
Политика

Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший по предварительным данным победу во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Наука

Котинин вызывает более сильную зависимость, нежели никотин

Эксперт из Университета Южной Дакоты, Бреди Фэлпс, утверждает, что котинин вызывает более сильную зависимость, чем никотин.
Обновлено в 14:08
Авто

Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин

Обновлено в 11:51
Гаджеты

Vivo представила смартфон Vivo Y91C с 8-ядерным процессором

Компания Vivo представила в России смартфон Vivo Y91C, оснащенный 8-ядерным процессором и мощным аккумулятором.
Обновлено вчера в 16:02
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
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Этери Георгиевна Тутберидзе
Российский тренер
Российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России. В качестве тренера Тутберидзе подготовила Олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву, Олимпийскую чемпионку 2018 года и чемпионку мира 2019 года Алину Загитову.
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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