Загитова показала видео выступления ее собаки на льдуИзвестия 10:00

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду». Фигуристка опубликовала ролик на своей странице в Instagram. Собаку Загитовой подарил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

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