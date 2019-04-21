Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льдуИзвестия 10:00

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду». Фигуристка опубликовала ролик на своей странице в Instagram. Собаку Загитовой подарил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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Хореограф Загитовой исполнил поддержку с Масару на шоу Тутберидзе

Чемпионат10:36

Премьера шоу Тутберидзе: Загитова с Масару на льду, Косторная – вампирша

Спорт БИЗНЕС Online04:13

Сердце для Загитовой, вызывающий костюм Медведевой, идеальный отдых спортсменки

Спорт-Экспресс11:10

Фигуристки Загитова и Трусова в Краснодаре показали своих собак на льду

Кубань 2406:05

Тутберидзе похвасталась прокатом дочери в рамках шоу «Чемпионы на льду»

РИА Новости08:14

Собаки Трусовой и Загитовой встретились на льду во время шоу Тутберидзе

Sport24.ru02:35

Шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»: успех или провал?

53 новостивчера в 15:36
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Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 215 человек

Обновлено в 09:33
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено в 11:39
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Энергетика

Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти

На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика

Экзитполы: На выборах президента Украины Зеленский увеличил отрыв

Как сообщают «Вести — Украина», по состоянию на 18.00 по результатам опросов проголосовавших избирателей у шоумена — 78,8% голосов, а у его соперника Петра Порошенко — 21,2%.
Обновлено в 11:45
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

Обновлено в 09:56
Футбол

«Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом проиграл «Эвертону»

Обновлено в 11:37
Футбол

Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

Обновлено в 12:07
Здоровье

В России каждая третья женщина имеет ожирение

Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Футбол

Фанаты «Спартака» устроили большой перфоманс на матче с «Енисеем»

Обновлено в 12:39
Политика

С сухим счетом: Зеленский разгромил Порошенко на дебатах

Если действующий президент Петр Порошенко не пойдет завтра на массовые подлоги, то к вечеру новым главой государства с разгромным счетом станет Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 04:44
Политика

Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку

В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Хоккей

Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира

После второго периода сборная России проигрывала уже в две шайбы.
Обновлено в 12:13
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Религия

Что принято делать в Вербное воскресенье

Сегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье, которое по традиции празднуется за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 00:29
Политика

Студия «Квартал 95» запланировала съемки без Зеленского

Студия «Квартал 95», основанная кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, уже запланировала съемки и концерт без него.
Обновлено в 11:51
Футбол

«Урал» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Обновлено в 11:45
Политика

Зеленского обвинили в нарушении закона о тайне голосования

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон о тайне голосования, показав свой бюллетень журналистам.
Обновлено в 07:35
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено 19 апреля в 08:02
Общество

«Самая тяжелая невеста России» похудела

Обновлено в 09:29
Политика

Японские СМИ рассказали о хитрости Токио в вопросе возвращения Курил

Обновлено в 06:05
Происшествия

В Туле военнослужащий подорвался на гранате

По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Футбол

«Зенит» победил «Краснодар» на поле соперника

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Явка на выборах президента Украины достигла 49,3%

Гражданские наблюдатели из "Опоры" сообщили новые данные по явке во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 11:29
Происшествия

В церкви Германии прогремел взрыв, пострадали 24 человека

Обновлено в 12:28
Политика

Топ-менеджер Альфа банка оскандалился с Крымом

Не попавший в правительство Владимира Путина бывший вице-премьер, а ныне первый заместитель председателя «Альфа-банка» Олег Сысуев обвинил Россию в захвате Крыма и признался в том, что девяностые годы были для него золотыми.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Около администрации Екатеринбурга и станции метро «Площадь 1905 года» поставили «надгробие» Путину

Второй "монумент" поставили у входа на станцию метро "Площадь 1905 года".
Обновлено в 09:15
Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

Обновлено вчера в 18:04
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Этери Георгиевна Тутберидзе
Российский тренер
Российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России. В качестве тренера Тутберидзе подготовила Олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву, Олимпийскую чемпионку 2018 года и чемпионку мира 2019 года Алину Загитову.
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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