Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льдуИзвестия 10:00
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду». Фигуристка опубликовала ролик на своей странице в Instagram. Собаку Загитовой подарил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 215 человек
Обновлено в 09:33
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Энергетика
Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти
На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика
Экзитполы: На выборах президента Украины Зеленский увеличил отрыв
Как сообщают «Вести — Украина», по состоянию на 18.00 по результатам опросов проголосовавших избирателей у шоумена — 78,8% голосов, а у его соперника Петра Порошенко — 21,2%.
Обновлено в 11:45
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56
Футбол
«Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом проиграл «Эвертону»
Обновлено в 11:37
Футбол
Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
Обновлено в 12:07
Здоровье
В России каждая третья женщина имеет ожирение
Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Политика
С сухим счетом: Зеленский разгромил Порошенко на дебатах
Если действующий президент Петр Порошенко не пойдет завтра на массовые подлоги, то к вечеру новым главой государства с разгромным счетом станет Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку
В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Хоккей
Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира
После второго периода сборная России проигрывала уже в две шайбы.
Обновлено в 12:13
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Религия
Что принято делать в Вербное воскресенье
Сегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье, которое по традиции празднуется за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 00:29
Политика
Студия «Квартал 95» запланировала съемки без Зеленского
Студия «Квартал 95», основанная кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, уже запланировала съемки и концерт без него.
Обновлено в 11:51
Футбол
«Урал» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено в 11:45
Политика
Зеленского обвинили в нарушении закона о тайне голосования
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон о тайне голосования, показав свой бюллетень журналистам.
Обновлено в 07:35
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено 19 апреля в 08:02
Общество
«Самая тяжелая невеста России» похудела
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Футбол
«Зенит» победил «Краснодар» на поле соперника
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Явка на выборах президента Украины достигла 49,3%
Гражданские наблюдатели из "Опоры" сообщили новые данные по явке во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 11:29
Политика
Топ-менеджер Альфа банка оскандалился с Крымом
Не попавший в правительство Владимира Путина бывший вице-премьер, а ныне первый заместитель председателя «Альфа-банка» Олег Сысуев обвинил Россию в захвате Крыма и признался в том, что девяностые годы были для него золотыми.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Около администрации Екатеринбурга и станции метро «Площадь 1905 года» поставили «надгробие» Путину
Второй "монумент" поставили у входа на станцию метро "Площадь 1905 года".
Обновлено в 09:15
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
Обновлено вчера в 18:04