Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катаниюГазета.Ru 08:35

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости". В сумме за короткую и произвольную программы спортсменка набрала 237,50 балла. Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева стала третьей с результатом в 223,80 балла.

Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию

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