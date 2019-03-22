Спорт

Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катаниюГазета.Ru 08:35

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости". В сумме за короткую и произвольную программы спортсменка набрала 237,50 балла. Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева стала третьей с результатом в 223,80 балла.
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года, а также серебряный призер 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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