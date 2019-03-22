Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катаниюГазета.Ru 08:35
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости". В сумме за короткую и произвольную программы спортсменка набрала 237,50 балла. Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева стала третьей с результатом в 223,80 балла.
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