Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу ТутберидзеРИА Новости 06:47

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
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Тутберидзе похвасталась прокатом дочери в рамках шоу «Чемпионы на льду»

РИА Новости08:14

«Моя Диша с Глебом на шоу в Краснодаре». Тутберидзе показала выступление своей дочери

Спорт-Экспресс07:50

Фигуристки Загитова и Трусова в Краснодаре показали своих собак на льду

Кубань 2406:05

Премьера шоу Тутберидзе: Загитова с Масару на льду, Косторная – вампирша

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Загитова со своей собакой выступила на шоу Тутберидзе (видео)

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Собаки Трусовой и Загитовой встретились на льду во время шоу Тутберидзе

Sport24.ru02:35

Шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»: успех или провал?

53 новостивчера в 15:36
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Политика

Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%

Обновлено в 08:16
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:02
Политика

Дональд Трамп написал о «138 миллионах погибших» на Шри-Ланке

Трамп написал, что приносит соболезнования Шри-Ланке в связи с серией взрывов на острове, в результате которых погибли «138 миллионов человек».
Обновлено в 08:06
Авто

Эксперты назвали пять главных ошибок при выборе летних шин

Ошибка № 1. Многие при выборе шин отдают предпочтение более тяжелым моделям – дескать, чем выше вес, тем больше резины и металла в конструкции шины.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Армия и оружие

В день выборов украинские силовики обстреляли Донецк

Обновлено в 09:30
Общество

Хабиров наградил жителей Сибая за борьбу с тлением руды в карьере

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды жителям Сибая за профессионализм и гражданскую позицию во время локализации очагов тления руды в нерабочем карьере, который с ноября прошлого года выделяет токсичные вещества, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Обновлено в 09:13
Космос

Летучая обсерватория разглядела первую молекулу в истории Вселенной

После 10-й секунды от Большого взрыва во Вселенной возникли первые нейтральные атомы: большую часть их составил гелий-4, его сопровождали дейтерий (изотоп водорода), гелий-3, совсем немного лития-7 и нестабильные тритий и бериллий-7, которые позже распались на уже упомянутые гелий-3 и литий-7.
Обновлено 18 апреля в 11:24
Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Футбол

Четыре топ-клуба АПЛ интересуются хавбеком «Аякса» Зиешем

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш попал в сферу интересов четырех топ-клубов Англии.
Обновлено в 05:18
Футбол

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Обновлено вчера в 14:28
Наука

Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной

Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Политика

Лавров заявил, что России не за что извиняться

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России, если кто-то ждет от нее каких-то извинений, не за что просить прощения.
Обновлено в 07:36
Гаджеты

В Сети появились первые макеты новых iPhone

Обновлено в 01:35
Политика

Правящая партия Японии проиграла на довыборах в парламент

Обновлено в 09:09
Авто

Умельцы создали гибрид Запорожца и Porsche

Умельцы из Белоруссии скрестили Запорожец и родстер Porsche Boxster S. Созданием гибрида занималась мастерская известного кастомайзера Юрия Шифа.
Обновлено в 06:39
Футбол

Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре

«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 18:09
Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Обновлено в 09:04
Происшествия

Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
Обновлено в 06:09
Общество

Врачи объяснили опасность поздних родов для демографии России

Сухих отметил, что снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов.
Обновлено в 09:13
Политика

Захарова уличила украинского министра в нацизме

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Спорт

Солдатова выиграла три золота на этапе КМ по художественной гимнастике

Россиянка Александра Солдатова победила в трех отдельных видах программы на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте – в упражнениях с обручем, мячом и булавами.
Обновлено в 08:53
Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Наталья Фриске опубликовала архивные фото своей семьи

Бывшая участница группы «Блестящие» Наталья Фриске в свой день рождения опубликовала в аккаунте Instagram архивное фото своей семьи.
Обновлено в 08:20
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика

Порошенко проголосовал на выборах и положился на «мудрость народа»

Кандидат в президенты Украины — действующий глава государства Петр Порошенко проголосовал на избирательном участке в Киеве.
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В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции

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Этери Георгиевна Тутберидзе
Российский тренер
Российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России. В качестве тренера Тутберидзе подготовила Олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву, Олимпийскую чемпионку 2018 года и чемпионку мира 2019 года Алину Загитову.
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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