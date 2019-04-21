Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу ТутберидзеРИА Новости 06:47

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

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