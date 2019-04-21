Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу ТутберидзеРИА Новости 06:47
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
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Политика
Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%
Обновлено в 08:16
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:02
Политика
Дональд Трамп написал о «138 миллионах погибших» на Шри-Ланке
Трамп написал, что приносит соболезнования Шри-Ланке в связи с серией взрывов на острове, в результате которых погибли «138 миллионов человек».
Обновлено в 08:06
Авто
Эксперты назвали пять главных ошибок при выборе летних шин
Ошибка № 1. Многие при выборе шин отдают предпочтение более тяжелым моделям – дескать, чем выше вес, тем больше резины и металла в конструкции шины.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
В день выборов украинские силовики обстреляли Донецк
Обновлено в 09:30
Общество
Хабиров наградил жителей Сибая за борьбу с тлением руды в карьере
Врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды жителям Сибая за профессионализм и гражданскую позицию во время локализации очагов тления руды в нерабочем карьере, который с ноября прошлого года выделяет токсичные вещества, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Обновлено в 09:13
Космос
Летучая обсерватория разглядела первую молекулу в истории Вселенной
После 10-й секунды от Большого взрыва во Вселенной возникли первые нейтральные атомы: большую часть их составил гелий-4, его сопровождали дейтерий (изотоп водорода), гелий-3, совсем немного лития-7 и нестабильные тритий и бериллий-7, которые позже распались на уже упомянутые гелий-3 и литий-7.
Обновлено 18 апреля в 11:24
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Футбол
Четыре топ-клуба АПЛ интересуются хавбеком «Аякса» Зиешем
Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш попал в сферу интересов четырех топ-клубов Англии.
Обновлено в 05:18
Футбол
Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии
Обновлено вчера в 14:28
Наука
Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной
Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Политика
Лавров заявил, что России не за что извиняться
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России, если кто-то ждет от нее каких-то извинений, не за что просить прощения.
Обновлено в 07:36
Гаджеты
В Сети появились первые макеты новых iPhone
Обновлено в 01:35
Политика
Правящая партия Японии проиграла на довыборах в парламент
Обновлено в 09:09
Авто
Умельцы создали гибрид Запорожца и Porsche
Умельцы из Белоруссии скрестили Запорожец и родстер Porsche Boxster S. Созданием гибрида занималась мастерская известного кастомайзера Юрия Шифа.
Обновлено в 06:39
Футбол
Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре
«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 18:09
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Обновлено в 09:04
Происшествия
Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
Обновлено в 06:09
Общество
Врачи объяснили опасность поздних родов для демографии России
Сухих отметил, что снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов.
Обновлено в 09:13
Политика
Захарова уличила украинского министра в нацизме
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Спорт
Солдатова выиграла три золота на этапе КМ по художественной гимнастике
Россиянка Александра Солдатова победила в трех отдельных видах программы на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте – в упражнениях с обручем, мячом и булавами.
Обновлено в 08:53
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Наталья Фриске опубликовала архивные фото своей семьи
Бывшая участница группы «Блестящие» Наталья Фриске в свой день рождения опубликовала в аккаунте Instagram архивное фото своей семьи.
Обновлено в 08:20
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика
Порошенко проголосовал на выборах и положился на «мудрость народа»
Кандидат в президенты Украины — действующий глава государства Петр Порошенко проголосовал на избирательном участке в Киеве.
Обновлено в 06:42
Политика
В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции
Обновлено в 07:39