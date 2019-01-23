Спорт

Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катаниюRT на русском 08:56

Россиянка Алина Загитова занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. Судьи оценили выступление 16-летней россиянки в 75,00 балла. Второе место занимает ещё одна россиянка — Софья Самодурова, набравшая 72,88 балла.
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Софья Вячеславовна Самодурова
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Софья Вячеславовна Самодурова
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