Спорт
Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катаниюRT на русском 08:56
Россиянка Алина Загитова занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. Судьи оценили выступление 16-летней россиянки в 75,00 балла. Второе место занимает ещё одна россиянка — Софья Самодурова, набравшая 72,88 балла.
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