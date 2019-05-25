Спорт

Загитова и Медведева пережили землетрясение в ЯпонииРИА Новости 06:56

Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
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Загитова переживала, Медведева шутила. Как фигуристы перенесли землетрясение в Японии

Sport24.ru06:15

Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии

РИА Новости06:56

Под угрозой Трамп, Загитова и Медведева: в Японии прогремело землетрясение

Газета.Ru08:34

В Японии ледовое шоу с Загитовой, Медведевой и Плющенко прервано из-за землетрясения

Спорт БИЗНЕС Online05:18

Медведева устроила землетрясение в Японии. Все дело в новом наряде?

Спорт-Экспресс07:43

«Это просто я откаталась». В Японии произошло землетрясение во время выступления Медведевой (видео)

Матч ТВ04:10

Медведева: землетрясение? Это просто я откаталась

Чемпионат03:18
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:08, Ашберн

Загитову и Медведеву «подбросило» в эпицентре японского землетрясения. Видео

Вести.UZ05:13
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
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Политика

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Сегодня, 23 мая, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся российским деятелям и иностранным гражданам.
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Политика

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
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Хоккей

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Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав команды на полуфинальный матч ЧМ-2019 против Финляндии.
Обновлено в 08:28
Политика

Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Авто

LADA Granta подорожала с 2015 года более чем на 100 тысяч рублей

Эксперты «Цена Авто» сообщили, что автомобиль LADA Granta за последние 4 года подорожал более чем на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 02:41
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте

Альбина появилась на красной дорожке в алом платье с роскошным декольте, некогда прославившим звезду популярной девичьей группы «ВИА Гра».
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

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Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Опубликовано видео пожара в дельфинарии в Севастополе

Обновлено в 08:25
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Общество

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

Обновлено в 06:50
Происшествия

Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно

Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
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Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации

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Соловьев согласился встретиться с угрожавшим дать ему «леща» уральцем

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Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
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Хоккей

Рене Фазель: «Мое личное мнение – чемпионат мира лучше играть с 12 командами»

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В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
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Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что форвард Криштиану Роналду пропустит матч против "Сампдории" в 38-м туре Серии А.
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«Сибирь» и «Краснодар-2» поделили очки

В матче 38-го тура первенства Олимп – ФНЛ "Сибирь" на своем поле сыграла вничью с "Краснодаром-2" – 0:0. В турнирной таблице "Сибирь" осталась на 18-м месте, а "Краснодар-2" – девятый.
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Чемпионат мира по хоккею проводился в России трижды — в 2000, 2007 и 2016 годах. В 2019 году соревнования принимает Словакия.
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Утром в субботу, 25 мая, в Приморском районе Петербурга загорелся автобус, перевозивший рабочих.
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Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
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Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при, серебряный призёр Командного чемпионата мира.
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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