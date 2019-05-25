Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в ЯпонииРИА Новости 06:56
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Японии ледовое шоу с Загитовой, Медведевой и Плющенко прервано из-за землетрясения
Спорт БИЗНЕС Online05:18
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Политика
Путин в Кремле вручил госнаграды Матвиенко и Цискаридзе
Сегодня, 23 мая, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся российским деятелям и иностранным гражданам.
Обновлено 23 мая в 08:44
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Хоккей
Сборная России назвала состав на полуфинал ЧМ-2019 с Финляндией
Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав команды на полуфинальный матч ЧМ-2019 против Финляндии.
Обновлено в 08:28
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Авто
LADA Granta подорожала с 2015 года более чем на 100 тысяч рублей
Эксперты «Цена Авто» сообщили, что автомобиль LADA Granta за последние 4 года подорожал более чем на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 02:41
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте
Альбина появилась на красной дорожке в алом платье с роскошным декольте, некогда прославившим звезду популярной девичьей группы «ВИА Гра».
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Опубликовано видео пожара в дельфинарии в Севастополе
Обновлено в 08:25
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно
Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
Обновлено в 06:19
Политика
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Хоккей
Рене Фазель: «Мое личное мнение – чемпионат мира лучше играть с 12 командами»
Чемпионат мира проходит в Словакии с 10 по 26 мая. Читайте также: Рене Фазель: «Игроки НХЛ хотят приезжать на турниры ИИХФ»
Обновлено в 08:01
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
Роналду не поможет «Ювентусу» в матче с «Сампдорией»
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что форвард Криштиану Роналду пропустит матч против "Сампдории" в 38-м туре Серии А.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Сибирь» и «Краснодар-2» поделили очки
В матче 38-го тура первенства Олимп – ФНЛ "Сибирь" на своем поле сыграла вничью с "Краснодаром-2" – 0:0. В турнирной таблице "Сибирь" осталась на 18-м месте, а "Краснодар-2" – девятый.
Обновлено в 07:52
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в России в 2023 году
Чемпионат мира по хоккею проводился в России трижды — в 2000, 2007 и 2016 годах. В 2019 году соревнования принимает Словакия.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
У «Лахта Центра» загорелся автобус с рабочими
Утром в субботу, 25 мая, в Приморском районе Петербурга загорелся автобус, перевозивший рабочих.
Обновлено в 05:21
Футбол
СМИ: Игроки «МЮ» недовольны новыми контрактами Янга, Смоллинга и Джонса
Некоторые игроки «МЮ» считают, что Янг, Смоллинг и Джонс не заслуживают своих новых контрактов, учитывая отношение к другим членам команды в последние месяцы.
Обновлено в 07:52
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14