Фигуристка Алина Загитова представила произвольную программу на чемпионате России в Саранске.

Загитова дважды упала на чемпионате России

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