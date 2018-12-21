Спорт

Загитова дважды упала на чемпионате России
News.ru
12:43

Фигуристка Алина Загитова представила произвольную программу на чемпионате России в Саранске.
News.ru12:43

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Загитова дважды упала во время произвольной программы на ЧР в Саранске

Sport24.ru12:41

Татьяна Тарасова: «Загитова уже не могла больше собираться – вчера собралась. Что-то разладилось, но они живые, не машины»

Sports.ru12:57

Фигуристка Загитова ошиблась на акселе на тренировке на чемпионате России

РЕН ТВ08:14

Два падения Загитовой на чемпионате России. Видео

Спорт-Экспресс13:01

Загитова сорвала аксель во время тренировки на чемпионате России

Чемпионат07:16

Алина Загитова на тренировке ошиблась на двойном акселе и потянула мышцу

Спорт БИЗНЕС Online06:34

Загитова сорвала аксель на тренировке чемпионата России

РИА Новости06:23
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА в матче на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге

Обновлено в 11:36
Спорт

Фигуристка Щербакова стала чемпионкой России, Загитова – пятая

Фигуристки исполнили произвольную программу. По ее итогам победу в национальном первенстве одержала Анна Щербакова, набравшая 229,78 балла.
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных соревнованиях и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года. Обладательница исторического мирового рекорда в короткой программе. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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