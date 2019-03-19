Спорт
Загитова заняла первое место в короткой программе чемпионата мираПолитическая Экспертиза 12:23
Фигуристка из России Алина Загитова заняла первое место за короткую программу в рамках чемпионата мира, который состоятся в Японии. Судьи дали за выступление спортсменки 82,02 балла. Второе место по итогам проката получила фигуристка из Японии Каори Сакамото.
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В комитете здравоохранения говорят, что не несут ответственности за сложившиеся проблемы, за школу отвечают их коллеги из Минздрава.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что был готов поддержать лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, если бы тот принял участие в выборах.
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Шоу-бизнес
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Экономика
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Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
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Обновлено в 09:35
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
Экономика
Forbes представил рейтинг самых надежных банков России
Издание Forbes представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Телеведущий Иващенко рассказал, что у Началовой диагностировали рак
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Здоровье
В Татарстане сократилось число больных алкоголизмом и наркоманией
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В Италии водитель поджёг автобус с детьми
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Авто
Кроссовер Jaguar F-Pace представили в двух спецверсиях
Британский кроссовер Jaguar F-Pace обзавелся двумя новыми модификациями.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
США заблокировали автобусы для эвакуации сирийских беженцев
Продолжается блокировка автобусов, предназначенных для эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», американской стороной.
Обновлено 18 марта в 18:41
Спорт
Елена Аникина избрана на пост президента Федерации бобслея России
Аникина стала исполняющей обязанности главы федерации 22 января после ухода с поста президента Александра Зубкова, ранее дисквалифицированного Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
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Армия и оружие
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Шведские аналитики оказались обеспокоены безопасностью страны из-за усиления Россией оборонного потенциала и возрастающий интерес Китая к Европе и Арктике.
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Авто
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Экономика
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Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
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В Якутии начались задержания после изнасилования россиянки
Прибывшие на место правоохранители задержали пьяного мужчину, который выкрикивал экстремистские лозунги, а руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов пообещал наказать виновных в изнасиловании женщины и призвал собравшихся обсудить этот вопрос на санкционированной акции позже.
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Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
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