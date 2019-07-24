Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17Газета.Ru вчера в 14:21
По имеющейся информации, именно полковник Сакри первым получил "черные ящики". При этом, уточняется, что агенты ФБР требовали продемонстрировать "черные ящики" им. После отказа, попытку предприняло украинское правительство, попросив оставить "черные ящики" им, на что Сакри тоже не согласился.
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с чего всё началось
Его интервью появилось в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа, занимающегося расследованием обстоятельств трагедии.Москва 24вчера в 16:40
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Политика
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Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
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Ефимова рассказала, как восприняла дисквалификацию Кинг на ЧМ
Призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова рассказала, что всегда немного нервничает, когда видит дисквалификации на табло после заплыва.
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В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида
В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
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У недавно открытого в Екатеринбурге Макаровского моста случился инцидент, в ходе которого пока не могут спасти человека.
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Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
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Российские магазины пригрозили ЦБ бойкотом
Крупные ретейлеры готовы отказаться от участия в проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП), который помимо мгновенных переводов по номеру телефона между счетами в разных банках позволяет расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
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Ольга Бузова обещала, что даст последний концерт
Популярная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова заинтриговала пользователей Сети сообщением о том, что предстоящий осенью сольный концерт станет последним.
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Microsoft случайно показала обновленное меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft раньше времени выпустила обновление ОС Windows 10, раскрыв новый дизайн меню «Пуск».
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Безработный в Москве сообщил о похищении у него 100 тысяч долларов
Безработный мужчина сообщил в полицию о похищении у него 100 тысяч долларов в столице. За помощью обратился мужчина 1976 года рождения.
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Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
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Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
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В детских лагерях в Якутии выявили нарушения пожарной безопасности
ИА «Ореанда-Новости» В детских лагерях отдыха в Якутии в ходе проверок был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности.
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Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время
Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время. Об этом 25 июля сообщает «РИА Новости».
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Офис Зеленского инициировал увольнение Кличко с поста мэра Киева
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Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в «нарушении воздушного пространства»
По информации источника, южнокорейские военные воздушные силы открыли предупредительный огонь после того, как самолеты РФ якобы дважды нарушили воздушное пространство страны в районе Японского моря.
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