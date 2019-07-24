с чего всё началось

По имеющейся информации, именно полковник Сакри первым получил "черные ящики". При этом, уточняется, что агенты ФБР требовали продемонстрировать "черные ящики" им. После отказа, попытку предприняло украинское правительство, попросив оставить "черные ящики" им, на что Сакри тоже не согласился.

Политика Названо предназначение задержанного СБУ российского танкера Экипаж задержанного СБУ российского танкера перевозил его в порт Измаил на ремонт, передает РИА "Новости".

Политика Соболь отпустили из отделения полиции и снова вызвали на допрос в СК Соболь добавила, что во время того, как она была в отделении, следователь вручил ей повестку о том, что ее вызвали на допрос 26 июля.

Финансы JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.

Здоровье В роддоме в Уфе пояснили, почему рожениц кладут в коридор Руководство родильного дома клиники Башкирского государственного медицинского университета в Уфе пояснило, что рожениц госпитализируют в коридор из-за отсутствия мест в палатах, которое возникло в связи с закрытием другого роддома на санитарную обработку.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании лица, подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой было обнаружено в Московском районе Санкт-Петербурга.

Политика Кличко вновь не смог выговорить слово Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.

Общество Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.

Теннис Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.

Гаджеты Motorola Moto E6 получил Snapdragon 435 и ценник в 150 долларов Основная камера одинарная и имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная получила датчик на 5 Мп.

Футбол «Арсенал» проиграл «Нефтчи» дебютный матч в Лиге Европы Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.

Происшествия В Тулуне эвакуировали жильцов треснувшей после наводнения пятиэтажки В Тулуне Иркутской области спасатели провели эвакуацию жильцов пятиэтажного дома, который пошел трещинами после наводнения.

Футбол Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.

Происшествия Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.

Наука Потепление в XXI веке оказалось первым глобальным за две тысячи лет Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.

Кино Культурный уикенд: выбор «Известий» Ловкий преступник и мастер побегов из тюрем Видок менял города и профессии, пока не был нанят наполеоновским правительством очистить улицы Парижа от криминала.

Происшествия В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество Широко известная в Китае "любящая мать" Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена к 20 годам лишения свободы за шантаж и мошенничество, говорится в заявлении Народного суда города Уань.

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Политика В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина 70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.

Футбол В «Локомотиве» рассказали о настрое на дерби с ЦСКА Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о настрое на дерби с ЦСКА, передает газета "Известия".

Армия и оружие Трамп прокомментировал пуски северокорейских ракет Президент США Дональд Трамп не видит ничего страшного в проведенных накануне Северной Кореей пусках ракет.

Гаджеты Apple заявила о покупке модемного бизнеса Intel Apple приобретет большую часть модемного бизнеса Intel, говорится в сообщениях, опубликованных на сайтах Apple и Intel.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.