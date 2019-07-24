с чего всё началось

По имеющейся информации, именно полковник Сакри первым получил "черные ящики". При этом, уточняется, что агенты ФБР требовали продемонстрировать "черные ящики" им. После отказа, попытку предприняло украинское правительство, попросив оставить "черные ящики" им, на что Сакри тоже не согласился.

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