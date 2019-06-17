Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФГазета.Ru 10:19

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости". Об этом сообщил источник в силовом ведомстве.

Происшествия Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.

Происшествия Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".

Общество Названо число работающих пенсионеров в России По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.

Происшествия Путину доложили про ситуацию в Чемодановке Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Происшествия В Подмосковье тренер по легкой атлетике домогался 8-летней ученицы В Щелково тренер по легкой атлетике домогался своей 8-летней ученицы. В полицию на него заявила мама девочки.

Общество Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.

Политика Правкомиссия рассмотрит сделки с инвесторами на 30 млрд рублей 11 июня Росстат опубликовал предварительные данные, по которым отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года.

Шоу-бизнес Бари Алибасова выписали из больницы Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.

Происшествия 12 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Турции В результате крушения лодки с нелегальными мигрантами у берегов Турции погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Происшествия Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.

Экономика Медведев утвердил создание территории опережающего развития «Бурятия» Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается на сайте кабмина.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Политика В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".

Футбол Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы» Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».

Футбол Александр Бухаров покинул «Рубин» по истечении контракта Нападающий покинул команду в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Происшествия Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Шаляпин и Цымбалюк-Романовская опубликовали пикантные кадры из ванной Видеоролик с пикантными кадрами из ванной опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram Шаляпин.

Гаджеты Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.

Экономика Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрд Французский миллиардер Патрик Драи приобретает англо-американский аукционный дом Sotheby`s. Как говорится в пресс-релизе, Sotheby`s будет продан компании BidFair USA, которая целиком принадлежит французскому предпринимателю.

Политика В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам Памятник погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина, передает корреспондент РИА Новости из парка возле Дома правительства в Луганске, где установлен памятный знак.

Кино Объявлены победители «Кинотавра» Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.