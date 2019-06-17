Политика
Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФГазета.Ru 10:19
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости". Об этом сообщил источник в силовом ведомстве.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Происшествия
Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Общество
Названо число работающих пенсионеров в России
По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:05
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 04:35
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Подмосковье тренер по легкой атлетике домогался 8-летней ученицы
В Щелково тренер по легкой атлетике домогался своей 8-летней ученицы. В полицию на него заявила мама девочки.
Обновлено в 06:59
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Политика
Правкомиссия рассмотрит сделки с инвесторами на 30 млрд рублей
11 июня Росстат опубликовал предварительные данные, по которым отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Певица Алсу получила право на повышенную пенсию
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Происшествия
12 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Турции
В результате крушения лодки с нелегальными мигрантами у берегов Турции погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ
Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Экономика
Медведев утвердил создание территории опережающего развития «Бурятия»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 09:38
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Футбол
Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы»
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».
Обновлено в 08:33
Политика
Зеленский с супругой прибыли во Францию
Обновлено в 08:02
Футбол
Александр Бухаров покинул «Рубин» по истечении контракта
Нападающий покинул команду в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт казанского клуба.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии
Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская опубликовали пикантные кадры из ванной
Видеоролик с пикантными кадрами из ванной опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram Шаляпин.
Обновлено вчера в 17:10
Гаджеты
Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad
Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.
Обновлено вчера в 15:56
Экономика
Структуры Потанина и Бачина вложат 15 млрд рублей в туризм на Камчатке
"Интеррос" получил в новой компании 70%, структуры Бачина - 30%, Бачин возглавил ее совет директоров.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Маликов вместе с женой и сыном Марком покормил уточек
Обновлено вчера в 08:50
Экономика
Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрд
Французский миллиардер Патрик Драи приобретает англо-американский аукционный дом Sotheby`s. Как говорится в пресс-релизе, Sotheby`s будет продан компании BidFair USA, которая целиком принадлежит французскому предпринимателю.
Обновлено в 10:30
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
Памятник погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина, передает корреспондент РИА Новости из парка возле Дома правительства в Луганске, где установлен памятный знак.
Обновлено в 09:31
Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Россия обвинила США в подготовке ядерных испытаний
29 мая сообщалось, что глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли заподозрил Россию в запрещенных договором ядерных испытаниях.
Обновлено в 07:46