Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФГазета.Ru 10:19

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости". Об этом сообщил источник в силовом ведомстве.
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СМИ: власти знают о кибератаках США на российскую инфраструктуру

Коммерсантъ11:47

СМИ узнали о кибератаках США на российские банки, энергетику и транспорт

РБК10:35

В российском силовом ведомстве подтвердили данные о кибератаках США

Известия10:38

Российские СМИ подтвердили кибератаки США на энергосети России

Говорит Москва11:24

Источник: зарубежные спецслужбы пытаются атаковать системы управления инфраструктурой РФ

ТАСС10:35

Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему

РИА Новости10:20

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

Газета.Ru10:19
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Политика

В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.
Обновлено в 20:14
Происшествия

Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка

Обновлено в 07:15
Общество

Меньше половины россиян заявили о планах детей учиться в вузах

Только 47% опрошенных родителей заявили, что их дети в 2019 году планируют пойти учиться в высшие учебные заведения, следует из исследования сервиса Superjob, передает «РИА Новости».
Обновлено в 21:07
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 09:15
Наука

Трансплантация кала привела к смерти пациента

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.
Обновлено в 09:00
Технологии

The Guardian: должны ли приложения для знакомств рассказывать нам, насколько мы привлекательны? (The Guardian)

На прошлой неделе приложение для знакомств «Уанс» (Once) отправило пользователям (в том числе и мне) электронное письмо с уведомлением, что теперь мы можем узнать свой рейтинг.
Обновлено в 17:42
Кино

Кричащий Киану Ривз позабавил пользователей сети

Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Принца Уильяма подвергли критике за его отношение к старшим детям

Британского принца Уильяма раскритиковали за его отношение к старшим детям.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес

Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро

Обновлено в 16:36
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Общество

Глава СКР поручил разобраться с нехваткой лекарств для льготников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о нехватке лекарств для льготников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Футбол

Олич: «Торпедо» правильно решило, назначив Игнашевича главным тренером

Московский футбольный клуб "Торпедо" принял верное решение, пригласив на пост главного тренера экс-защитника столичного ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича, заявил РИА Новости бывший партнер Игнашевича в стане армейцев Ивица Олич.
Обновлено в 15:34
Авто

Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber

Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
Общество

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Обновлено в 20:16
Общество

В тесноте и в обиде

С приходом тепла краснокнижные птицы плотно заселили природный парк «Шереметьевский» на берегах реки Уссури в Вяземском районе.
Обновлено в 06:04
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала начало продаж трёх смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке, сообщает издание «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:23
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
Происшествия

В районе Речного вокзала в Москве локализовали пожар на складе

Пожарные локализовали возгорание склада в районе Речного вокзала на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 17:18
Здоровье

Едим за копейки. Как питаться вкусно и полезно при ограниченном бюджете?

На самом деле, рациональное питание экономит время и деньги, поскольку здоровые блюда не предполагают сложных рецептов, длительной термической обработки (а значит, продолжительного стояния у плиты) и среди них нет дорогостоящих деликатесов, которые «съедают» бюджет.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Космос

Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов

Ранее сообщалось, что Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 13:42
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Общество

Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак

Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Влияние общественной атмосферы на изменение потребления «вредных продуктов» и в целом «индустрии греха» сравнимо с влиянием налогов на потребление табака, алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, предполагается в работе американских экономистов из Университета Чикаго и бизнес-школы Wharton.
Обновлено в 18:38
Футбол

«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
Обновлено в 15:38
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