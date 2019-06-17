Политика
Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФГазета.Ru 10:19
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости". Об этом сообщил источник в силовом ведомстве.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:41, Ашберн
Политика
В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка
Обновлено в 07:15
Общество
Меньше половины россиян заявили о планах детей учиться в вузах
Только 47% опрошенных родителей заявили, что их дети в 2019 году планируют пойти учиться в высшие учебные заведения, следует из исследования сервиса Superjob, передает «РИА Новости».
Обновлено в 21:07
Наука
Трансплантация кала привела к смерти пациента
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.
Обновлено в 09:00
Технологии
The Guardian: должны ли приложения для знакомств рассказывать нам, насколько мы привлекательны? (The Guardian)
На прошлой неделе приложение для знакомств «Уанс» (Once) отправило пользователям (в том числе и мне) электронное письмо с уведомлением, что теперь мы можем узнать свой рейтинг.
Обновлено в 17:42
Кино
Кричащий Киану Ривз позабавил пользователей сети
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Принца Уильяма подвергли критике за его отношение к старшим детям
Британского принца Уильяма раскритиковали за его отношение к старшим детям.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро
Обновлено в 16:36
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Общество
Глава СКР поручил разобраться с нехваткой лекарств для льготников
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о нехватке лекарств для льготников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Футбол
Олич: «Торпедо» правильно решило, назначив Игнашевича главным тренером
Московский футбольный клуб "Торпедо" принял верное решение, пригласив на пост главного тренера экс-защитника столичного ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича, заявил РИА Новости бывший партнер Игнашевича в стане армейцев Ивица Олич.
Обновлено в 15:34
Авто
Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber
Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
Общество
В тесноте и в обиде
С приходом тепла краснокнижные птицы плотно заселили природный парк «Шереметьевский» на берегах реки Уссури в Вяземском районе.
Обновлено в 06:04
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала начало продаж трёх смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке, сообщает издание «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:23
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
Происшествия
В районе Речного вокзала в Москве локализовали пожар на складе
Пожарные локализовали возгорание склада в районе Речного вокзала на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 17:18
Здоровье
Едим за копейки. Как питаться вкусно и полезно при ограниченном бюджете?
На самом деле, рациональное питание экономит время и деньги, поскольку здоровые блюда не предполагают сложных рецептов, длительной термической обработки (а значит, продолжительного стояния у плиты) и среди них нет дорогостоящих деликатесов, которые «съедают» бюджет.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Политика
СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Космос
Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов
Ранее сообщалось, что Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 13:42
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Общество
Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак
Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Влияние общественной атмосферы на изменение потребления «вредных продуктов» и в целом «индустрии греха» сравнимо с влиянием налогов на потребление табака, алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, предполагается в работе американских экономистов из Университета Чикаго и бизнес-школы Wharton.
Обновлено в 18:38
Футбол
«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
Обновлено в 15:38