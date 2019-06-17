Политика
В российском силовом ведомстве подтвердили данные о кибератаках СШАИзвестия 10:38
В одном из российских силовых ведомств подтвердили попытки спецслужб США совершать кибератаки на системы управления инфраструктурой. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в руководстве ведомства.
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с чего всё началось
Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств. Так он прокомментировал публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России.РИА Новости10:20
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