Политика

В российском силовом ведомстве подтвердили данные о кибератаках СШАИзвестия 10:38

В одном из российских силовых ведомств подтвердили попытки спецслужб США совершать кибератаки на системы управления инфраструктурой. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в руководстве ведомства.
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Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему

Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств. Так он прокомментировал публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России.
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Источник: зарубежные спецслужбы пытаются атаковать системы управления инфраструктурой РФ

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Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему

РИА Новости10:20

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

Газета.Ru10:19
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