Политика
Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФГазета.Ru 10:19
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости". Об этом сообщил источник в силовом ведомстве.
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с чего всё началось
Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств. Так он прокомментировал публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России.РИА Новости10:20
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
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Обновлено в 07:42
Экономика
Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США
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Экономика
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По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
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Гаджеты
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Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире
Обновлено в 02:09
Кино
Скончался актер из «Амели» Морис Бенишу
Обновлено в 14:17
Здоровье
Карантин в школах Томска предупредил каждый третий случай гриппа
Авторы подсчитали, что карантин в школах предупредил каждый третий случай гриппа в городе в сезон 2015–2016 года.
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Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
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Супруга президента Украины Елена Зеленская пригласила жену французского лидера Брижит Макрон приехать с визитом в Киев, передает "112 Украина".
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Картина Бориса Акопова «Бык» признана лучшим фильмом на 27 российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, сообщает РИА Новости.
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Музыка
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В Большом зале Московской консерватории открывается ХVІ Международный конкурс имени П. И. Чайковского.
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) диагностирована уже у 762 жителей Саратовской области, в том числе у 33 детей.
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Авто
Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen
Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей марки "Volkswagen".
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Муж королевы пытался отговорить принца Гарри от брака с Меган Маркл
Муж королевы Елизаветы II принц Филипп, по некоторым предположениям, пытался отговорить своего внука принца Гарри от брака с американской актрисой Меган Маркл.
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