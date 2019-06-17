Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФГазета.Ru 10:19

Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств. Так он прокомментировал публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России.

с чего всё началось

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости". Об этом сообщил источник в силовом ведомстве.

Футбол Бывший пресс-атташе оргкомитета ЧМ-2018 по футболу продолжит карьеру в «Спартаке» Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Антона Лисина на должность директора департамента по связям с общественностью.

Общество При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов» В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.

Футбол Полузащитник сборной Словакии может перейти в тульский «Арсенал» Полузащитник Хапоэля из Беер-Шевы Эрик Сабо попал в сферу интересов тульского Арсенала, сообщает Sport 5. В минувшем сезоне 27-летний словак провел за израильский клуб 34 матча, в которых провел один гол.

Общество В Греции нашли останки времен битвы при Саламине В Греции обнаружили останки здания времен битвы при Саламине. Сообщается, что возраст находки составляет 2,5 тыс. лет.

Происшествия Глава Пензенской области заявил о стабилизации ситуации в Чемодановке Глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил о стабилизации ситуации в селе Чемодановка, где произошла массовая драка.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.

Армия и оружие Польское судно получило повреждения во время учений НАТО Пресс-секретарь 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский заявил, что польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время учений НАТО «Балтопс» в Балтийском море.

Шоу-бизнес Бари Алибасов выписан из больницы Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.

Спорт Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.

Происшествия Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Политика План США по ближневосточному урегулированию будет опубликован в ноябре Спецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт заявил на прошедшей вчера конференции в Нью-Йорке, что информация о разрабатываемом плане США по урегулированию палестино-израильского конфликта будет обнародована не раньше ноября.

Происшествия Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Армия и оружие На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.

Происшествия Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде 24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.

Политика Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2» Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.

Энергетика Цены на бензин растут по всей России С 3 по 9 июня в 58 регионах РФ выросли цены на топливо, передает Росстат. За одну неделю в Петербурге цены подскочили на 0,3%.

Политика Киев предупредил Евросоюз о возможном газовом кризисе в 2020 году Киев предупредил Евросоюз о газовом кризисе, который может наступить в следующем отопительном сезоне.

Общество В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.