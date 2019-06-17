Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФГазета.Ru 10:19

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости". Об этом сообщил источник в силовом ведомстве.
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Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему

Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств. Так он прокомментировал публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России.
РИА Новости10:20

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Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

Газета.Ru10:19

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РИА Новости10:20

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Коммерсантъ11:47
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В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников

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