Политика
Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФГазета.Ru 10:19
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости". Об этом сообщил источник в силовом ведомстве.
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с чего всё началось
Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств. Так он прокомментировал публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России.РИА Новости10:20
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Футбол
Бывший пресс-атташе оргкомитета ЧМ-2018 по футболу продолжит карьеру в «Спартаке»
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Антона Лисина на должность директора департамента по связям с общественностью.
Обновлено в 11:52
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Футбол
Полузащитник сборной Словакии может перейти в тульский «Арсенал»
Полузащитник Хапоэля из Беер-Шевы Эрик Сабо попал в сферу интересов тульского Арсенала, сообщает Sport 5. В минувшем сезоне 27-летний словак провел за израильский клуб 34 матча, в которых провел один гол.
Обновлено в 11:50
Общество
В Греции нашли останки времен битвы при Саламине
В Греции обнаружили останки здания времен битвы при Саламине. Сообщается, что возраст находки составляет 2,5 тыс. лет.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Глава Пензенской области заявил о стабилизации ситуации в Чемодановке
Глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил о стабилизации ситуации в селе Чемодановка, где произошла массовая драка.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Польское судно получило повреждения во время учений НАТО
Пресс-секретарь 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский заявил, что польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время учений НАТО «Балтопс» в Балтийском море.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Спорт
Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила
В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Политика
План США по ближневосточному урегулированию будет опубликован в ноябре
Спецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт заявил на прошедшей вчера конференции в Нью-Йорке, что информация о разрабатываемом плане США по урегулированию палестино-израильского конфликта будет обнародована не раньше ноября.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения
Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Политика
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде
В Каире скончался бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено в 12:08
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»
Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Энергетика
Цены на бензин растут по всей России
С 3 по 9 июня в 58 регионах РФ выросли цены на топливо, передает Росстат. За одну неделю в Петербурге цены подскочили на 0,3%.
Обновлено в 10:07
Кино
Готовится приквел «Голодных игр»
Обновлено в 11:25
Политика
Киев предупредил Евросоюз о возможном газовом кризисе в 2020 году
Киев предупредил Евросоюз о газовом кризисе, который может наступить в следующем отопительном сезоне.
Обновлено в 12:18
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников
Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В США акула напала на восьмилетнего мальчика
Обновлено в 11:59
Спорт
Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении
Обновлено в 07:58
Здоровье
Росздравнадзор нашел нарушения прав россиян на льготные лекарства
Росздравнадзор проверил регионы России на льготное лекарственное обеспечение и обнаружил в нескольких субъектах грубые нарушения прав жителей.
Обновлено вчера в 22:37