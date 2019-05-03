Энергетика
Зафиксировано снижение мировых цен на нефтьLife.ru 01 мая в 04:15
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Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Музыка
Сергей Лазарев вылетел в Израиль на «Евровидение-2019»
Обновлено в 02:16
Политика
Слепаков сравнил себя с Зеленским и рассказал о политических амбициях
Комик и шоумен Семен Слепаков сравнил себя с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 21:24
Шоу-бизнес
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место, набрав 27,9 процентов голосов.
Обновлено вчера в 22:52
Кино
Звезда «Игры престолов» рассказала о финале сериала
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», заявила, что восхищается финалом шоу.
Обновлено в 02:27
Футбол
«Рубин» дома победил «Оренбург»
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Взрыв прогремел в американском Иллинойсе
Обновлено в 01:12
Здоровье
Медики развенчали самые популярные мифы о клещах
Популярное в народе поливание клеща маслом не даст нужного эффекта, так как он умирает, но успевает заразить жертву.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в Москве 9 мая
По прогнозам синоптиков, 9 мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде дождей и теплая погода (21–26 градусов выше нуля).
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Москве загорелось бывшее здание газеты «Известия»
Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено вчера в 14:32
Политика
В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Авто
Назван ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для дачников
Обновлено в 01:30
Футбол
Футболисты «Зенита» в Грозном могут досрочно стать чемпионами России
Грозненцы не могут забить "Зениту" с мая 2017 года, тогда мяч Аблае Мбенга не только принес победу на поле соперника, но и позволил московскому "Спартаку" досрочно выиграть чемпионат России впервые за 16 лет.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Нидерланды экстрадировали в США украинского хакера
Власти Нидерландов экстрадировали в США украинского хакера Алексея Иванова. Об этом говорится на сайте Минюста США.
Обновлено вчера в 21:44
Общество
В Таиланде коронуют короля Раму Десятого
Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы
Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Обновлено вчера в 10:42
Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Общество
Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей
"Римские каникулы" (1953) В 1951 году Одри Хепберн сыграла артистку балета в фильме "Секретные люди".
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Трагическое несовпадение. О чем жалела легендарная Татьяна Самойлова
С детства мечтала стать актрисой, глядя на отца — народного артиста СССР, лауреата нескольких Сталинский премий Евгения Самойлова, снявшегося в легендарных советских картинах «Щорс», «В поисках радости», «Светлый путь», «Сердца четырёх» и др.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья
Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.
Обновлено в 01:00
Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции
«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 07:23
Армия и оружие
В День Победы североморцы и мурманчане смогут посетить корабли Северного флота
В 74-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне ряд кораблей Северного флота будет специально подготовлен к проведению экскурсий для гражданского населения Мурманска и Североморска.
Обновлено в 02:13
Политика
Украина обвиняет Россию в подготовке войны
Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о стремлении России развязать новую газовую войну с Украиной, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 18:26