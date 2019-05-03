Зафиксировано снижение мировых цен на нефтьLife.ru 01 мая в 04:15

Июльские фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,00% — до $71,33 за баррель.

Политика Слепаков сравнил себя с Зеленским и рассказал о политических амбициях Комик и шоумен Семен Слепаков сравнил себя с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кино Звезда «Игры престолов» рассказала о финале сериала Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», заявила, что восхищается финалом шоу.

Здоровье Медики развенчали самые популярные мифы о клещах Популярное в народе поливание клеща маслом не даст нужного эффекта, так как он умирает, но успевает заразить жертву.

Происшествия После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Общество Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в Москве 9 мая По прогнозам синоптиков, 9 мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде дождей и теплая погода (21–26 градусов выше нуля).

Происшествия В Москве загорелось бывшее здание газеты «Известия» Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.

Политика В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Футбол Футболисты «Зенита» в Грозном могут досрочно стать чемпионами России Грозненцы не могут забить "Зениту" с мая 2017 года, тогда мяч Аблае Мбенга не только принес победу на поле соперника, но и позволил московскому "Спартаку" досрочно выиграть чемпионат России впервые за 16 лет.

Политика Нидерланды экстрадировали в США украинского хакера Власти Нидерландов экстрадировали в США украинского хакера Алексея Иванова. Об этом говорится на сайте Минюста США.

Общество В Таиланде коронуют короля Раму Десятого Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.

Шоу-бизнес Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.

Политика Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга» Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

Общество Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей "Римские каникулы" (1953) В 1951 году Одри Хепберн сыграла артистку балета в фильме "Секретные люди".

Происшествия Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

Шоу-бизнес Трагическое несовпадение. О чем жалела легендарная Татьяна Самойлова С детства мечтала стать актрисой, глядя на отца — народного артиста СССР, лауреата нескольких Сталинский премий Евгения Самойлова, снявшегося в легендарных советских картинах «Щорс», «В поисках радости», «Светлый путь», «Сердца четырёх» и др.

Авто В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172 Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.

Общество Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.

Хоккей «Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.

Армия и оружие В День Победы североморцы и мурманчане смогут посетить корабли Северного флота В 74-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне ряд кораблей Северного флота будет специально подготовлен к проведению экскурсий для гражданского населения Мурманска и Североморска.