Энергетика

Зафиксировано снижение мировых цен на нефтьLife.ru 01 мая в 04:15

Июльские фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,00% — до $71,33 за баррель.
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Нефть коррекционно дорожает на фоне ослабления доллара

ПРАЙМвчера в 11:15

Цена на нефть марки Brent рухнула до $70,42

Газета.Ruвчера в 07:24

Подорожание нефти из‐за напряженности в Венесуэле остановилось

Телеканал 360°30 апреля в 18:22

Цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:29

Мировые цены на нефть усилили сегодня падение

Эхо Москвы02 мая в 10:30

Зафиксировано снижение мировых цен на нефть

Life.ru01 мая в 04:15

Стоимость нефти марки Brent снизилась до $70,4 за баррель

Аргументы и Фактывчера в 03:48
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Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Музыка

Сергей Лазарев вылетел в Израиль на «Евровидение-2019»

Обновлено в 02:16
Политика

Слепаков сравнил себя с Зеленским и рассказал о политических амбициях

Комик и шоумен Семен Слепаков сравнил себя с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место, набрав 27,9 процентов голосов.
Обновлено вчера в 22:52
Кино

Звезда «Игры престолов» рассказала о финале сериала

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», заявила, что восхищается финалом шоу.
Обновлено в 02:27
Футбол

«Рубин» дома победил «Оренбург»

Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Взрыв прогремел в американском Иллинойсе

Обновлено в 01:12
Здоровье

Медики развенчали самые популярные мифы о клещах

Популярное в народе поливание клеща маслом не даст нужного эффекта, так как он умирает, но успевает заразить жертву.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Общество

Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в Москве 9 мая

По прогнозам синоптиков, 9 мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде дождей и теплая погода (21–26 градусов выше нуля).
Обновлено в 01:08
Происшествия

В Москве загорелось бывшее здание газеты «Известия»

Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено вчера в 14:32
Политика

В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 11:19
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Авто

Назван ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для дачников

Обновлено в 01:30
Футбол

Футболисты «Зенита» в Грозном могут досрочно стать чемпионами России

Грозненцы не могут забить "Зениту" с мая 2017 года, тогда мяч Аблае Мбенга не только принес победу на поле соперника, но и позволил московскому "Спартаку" досрочно выиграть чемпионат России впервые за 16 лет.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Нидерланды экстрадировали в США украинского хакера

Власти Нидерландов экстрадировали в США украинского хакера Алексея Иванова. Об этом говорится на сайте Минюста США.
Обновлено вчера в 21:44
Общество

В Таиланде коронуют короля Раму Десятого

Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес

Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы

Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

Обновлено вчера в 10:42
Политика

Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»

Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Общество

Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей

"Римские каникулы" (1953) В 1951 году Одри Хепберн сыграла артистку балета в фильме "Секретные люди".
Обновлено в 01:00
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Трагическое несовпадение. О чем жалела легендарная Татьяна Самойлова

С детства мечтала стать актрисой, глядя на отца — народного артиста СССР, лауреата нескольких Сталинский премий Евгения Самойлова, снявшегося в легендарных советских картинах «Щорс», «В поисках радости», «Светлый путь», «Сердца четырёх» и др.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья

Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.
Обновлено в 01:00
Хоккей

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции

«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 07:23
Армия и оружие

В День Победы североморцы и мурманчане смогут посетить корабли Северного флота

В 74-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне ряд кораблей Северного флота будет специально подготовлен к проведению экскурсий для гражданского населения Мурманска и Североморска.
Обновлено в 02:13
Политика

Украина обвиняет Россию в подготовке войны

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о стремлении России развязать новую газовую войну с Украиной, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 18:26
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