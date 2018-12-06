Технологии

Хакеры атаковали российские банки с поддельных адресов госучреждений
REGNUM
01:33

Хакеры разослали боле 11 тыс. писем с вирусом российским финансовым учреждениям и предприятиям с поддельных почтовых адресов госучреждений РФ, сообщили 6 декабря в компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.
REGNUM01:33

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Количество хакерских атак на банки, бизнес и госсектор Челябинской области за год возросло в два раза

Радио Business FM Челябинск04 декабря в 03:21

Вероника Горячева про злоключения «Юнистрима»

Коммерсантъвчера в 17:28

Эксперты сообщили о массовых рассылках писем с вирусом в адрес российских банков

ТАСС01:00

Эксперты зафиксировали атаку хакеров с поддельных ящиков госкомпаний

РБК01:00

Зафиксирована атака на российские банки

Lenta.ru01:06

Эксперты Group-IB сообщили о массовых кибератаках на российские финансовые компании

Интерфакс01:12

Group-IB сообщила о массовых кибератаках на российские банки

БИЗНЕС Online01:47
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
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Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года

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Хакеров из Китая заподозрили в кибератаке на сеть Marriott

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Компания Waymo запустит сервис беспилотных такси

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Компания Google отказалась от приложения Allo

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Аэропорт в Абу-Даби заряжается от шагов пассажиров

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Apple начала продажи быстрой зарядки для смартфонов

Корпорация Apple открыла продажи нового зарядного устройства, предназначенного для смартфонов iPhone и планшетов iPad.
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Гаджеты

В России появились почтовые марки с дополненной реальностью

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Гаджеты

Девайсы Apple перестали выполнять команды Siri

Девайсы Apple перестали выполнять команды голосового ассистента Siri. На баг успели пожаловаться десятки пользователей и зарубежных изданий.
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Документы: Facebook выкручивал руки конкурентам и награждал партнеров доступом к данным пользователей

Документы проливают свет на то, как крупнейшая в мире социальная сеть использовала данные пользователей и доступ к ним, наказывая конкурентов, подкупая партнеров и извлекая бесценную для будущего своего бизнеса информацию.
Обновлено в 02:09
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