Технологии
Хакеры атаковали российские банки с поддельных адресов госучреждений
Хакеры атаковали российские банки с поддельных адресов госучрежденийREGNUM01:33
Хакеры разослали боле 11 тыс. писем с вирусом российским финансовым учреждениям и предприятиям с поддельных почтовых адресов госучреждений РФ, сообщили 6 декабря в компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.
REGNUM01:33
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Количество хакерских атак на банки, бизнес и госсектор Челябинской области за год возросло в два раза
Радио Business FM Челябинск04 декабря в 03:21
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года
Лучшим смартфоном 2018 года признан Samsung Galaxy Note 9, второе место занял iPhone XS Max, тройку замыкает iPhone XS.
Обновлено в 02:10
Технологии
Хакеров из Китая заподозрили в кибератаке на сеть Marriott
По данным агентства, во время атаки были использованы инструменты взлома, к которым не один раз прибегали хакеры из Китая.
Обновлено в 02:00
Технологии
Компания Waymo запустит сервис беспилотных такси
Первый инновационный сервис по предоставлению коммерческого беспилотного такси запустила американская компания Waymo.
Обновлено в 01:13
Гаджеты
Компания Apple запатентовала биометрические наушники AirPods
Компания Apple запатентовала биометрическую версию беспроводных наушников AirPods.
Обновлено в 00:38
Интернет
Компания Google отказалась от приложения Allo
Американская компания Google отказалась от поддержки приложения для обмена сообщениями Allo. Об этом говорится в блоге корпорации.
Обновлено в 01:52
Интернет
Пользователи Facebook пожаловались на сбой в функционировании сервиса
Пользователи соцсети Facebook пожаловались на сбой в функционировании сервиса.
Обновлено вчера в 15:07
Гаджеты
«Яндекс» представил «Яндекс.Телефон»
Обновлено в 01:54
Гаджеты
Xiaomi проектирует смартфон с 48-мегапиксельной камерой
Соучредитель и президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) опубликовал в сети Weibo сообщение, в котором говорится о скором выходе производительного смартфона с мощной камерой.
Обновлено в 02:04
Технологии
Более 100 тыс. пользователей стали жертвами вируса-вымогателя
Новый вирус, вымогающий денежные средства у китайцев, за считанные дни внедрился в сотни тысяч гаджетов, передает 2SpyWar со ссылкой на доклад компании Velvet Security.
Обновлено в 01:58
Технологии
На Кубе заработает мобильный интернет
Обновлено в 00:32
Технологии
Аэропорт в Абу-Даби заряжается от шагов пассажиров
Как сообщает News.ru, вырабатываемый ток используется для освещения перехода в аэропорту.
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Apple начала продажи быстрой зарядки для смартфонов
Корпорация Apple открыла продажи нового зарядного устройства, предназначенного для смартфонов iPhone и планшетов iPad.
Обновлено в 00:38
Гаджеты
В России появились почтовые марки с дополненной реальностью
Обновлено в 01:39
Гаджеты
Девайсы Apple перестали выполнять команды Siri
Девайсы Apple перестали выполнять команды голосового ассистента Siri. На баг успели пожаловаться десятки пользователей и зарубежных изданий.
Обновлено в 00:35
Технологии
Документы: Facebook выкручивал руки конкурентам и награждал партнеров доступом к данным пользователей
Документы проливают свет на то, как крупнейшая в мире социальная сеть использовала данные пользователей и доступ к ним, наказывая конкурентов, подкупая партнеров и извлекая бесценную для будущего своего бизнеса информацию.
Обновлено в 02:09