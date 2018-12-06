Хакеры разослали боле 11 тыс. писем с вирусом российским финансовым учреждениям и предприятиям с поддельных почтовых адресов госучреждений РФ, сообщили 6 декабря в компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.

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Интернет Интернет Компания Google отказалась от приложения Allo Американская компания Google отказалась от поддержки приложения для обмена сообщениями Allo. Об этом говорится в блоге корпорации.

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Гаджеты Гаджеты Xiaomi проектирует смартфон с 48-мегапиксельной камерой Соучредитель и президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) опубликовал в сети Weibo сообщение, в котором говорится о скором выходе производительного смартфона с мощной камерой.

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Технологии Технологии Аэропорт в Абу-Даби заряжается от шагов пассажиров Как сообщает News.ru, вырабатываемый ток используется для освещения перехода в аэропорту.

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