Технологии

Group-IB зафиксировала новую кибератаку на российские банки
Российская газета
02:14

По российским финансовым учреждениям и компаниям прошла массовая вредоносная рассылка с фейковых адресов российских государственных учреждений. Об этом говорится в поступившем в "РГ" релизе Group-IB, международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак.
Российская газета02:14

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Количество хакерских атак на банки, бизнес и госсектор Челябинской области за год возросло в два раза

Радио Business FM Челябинск04 декабря в 03:21

Эксперты сообщили о массовых рассылках писем с вирусом в адрес российских банков

ТАСС01:00

Эксперты зафиксировали атаку хакеров с поддельных ящиков госкомпаний

РБК01:00

Зафиксирована атака на российские банки

Lenta.ru01:06

Эксперты Group-IB сообщили о массовых кибератаках на российские финансовые компании

Интерфакс01:12

Group-IB сообщила о массовых кибератаках на российские банки

БИЗНЕС Online01:47

Group-IB сообщила о массовой вредоносной рассылке по российским компаниям

Коммерсантъ02:16
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