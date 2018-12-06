Технологии

Зафиксирована атака хакеров на банки с поддельных ящиков госкомпаний
Накануне.Ru
02:21

Специалисты компании Group-IB зафиксировали массовую атаку хакеров на российские банки и промышленные предприятия. Злоумышленники отправили более 11 тысяч писем, говорится в сообщении компании.
Накануне.Ru02:21

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Количество хакерских атак на банки, бизнес и госсектор Челябинской области за год возросло в два раза

Радио Business FM Челябинск04 декабря в 03:21

Эксперты сообщили о массовых рассылках писем с вирусом в адрес российских банков

ТАСС01:00

Эксперты зафиксировали атаку хакеров с поддельных ящиков госкомпаний

РБК01:00

Зафиксирована атака на российские банки

Lenta.ru01:06

Эксперты Group-IB сообщили о массовых кибератаках на российские финансовые компании

Интерфакс01:12

Хакеры устроили масштабную кибератаку на российские компании

Life.ru03:10

Group-IB сообщила о массовой вредоносной рассылке по российским компаниям

Коммерсантъ02:16
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