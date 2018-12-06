Специалисты компании Group-IB зафиксировали массовую атаку хакеров на российские банки и промышленные предприятия. Злоумышленники отправили более 11 тысяч писем, говорится в сообщении компании.

Зафиксирована атака хакеров на банки с поддельных ящиков госкомпаний

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