Технологии
Зафиксирована атака хакеров на банки с поддельных ящиков госкомпаний
Зафиксирована атака хакеров на банки с поддельных ящиков госкомпанийНакануне.Ru02:21
Специалисты компании Group-IB зафиксировали массовую атаку хакеров на российские банки и промышленные предприятия. Злоумышленники отправили более 11 тысяч писем, говорится в сообщении компании.
Накануне.Ru02:21
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Количество хакерских атак на банки, бизнес и госсектор Челябинской области за год возросло в два раза
Радио Business FM Челябинск04 декабря в 03:21
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года
Лучшим смартфоном 2018 года признан Samsung Galaxy Note 9, второе место занял iPhone XS Max, тройку замыкает iPhone XS.
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Интернет
«Яндекс.Такси» запускает опцию отслеживания цен на такси
Опция отслеживания цен на такси запускается в мобильном приложении "Яндекс.Такси", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 06:45
Интернет
Google закроет мессенджер Allo в марте 2019 года
Пользователи могут скачать свою переписку до марта 2019 года, когда приложение будет окончательно закрыто.
Обновлено в 06:22
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил новейший процессор Snapdragon 855
Обновлено в 06:08
Технологии
Facebook «по-дружески» делилась данными пользователей
Например, одним приложениям Facebook предоставляла доступ к данным о друзьях пользователей даже после того, как в 2015 году ужесточила свою политику конфиденциальности, а другим отказывала, судя по всему видя в них конкурентов.
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Технологии
Хакеров из Китая подозревают в кибератаке на сеть Marriott
Взлом, в результате которого у американской сети гостиниц Marriott были украдены личные данные 500 миллионов клиентов, мог быть осуществлен хакерами из Китайской Народной Республики.
Обновлено в 04:44
Технологии
Российский умный робот‐рекрутер получил 226 млн рублей
Компания «Стафори» провела новый раунд инвестиций, в ходе которого привлекла 226 миллионов рублей для развития своего проекта системы искусственного интеллекта по подбору персонала «Робот Вера».
Обновлено в 06:52
Интернет
Google по ошибке купил рекламные объявления в Сети на $10 млн
Источник FT в рекламной индустрии оценил стоимость опубликованных объявлений в $10 млн.
Обновлено в 06:56
Гаджеты
IPhone получил новые возможности благодаря обновлению iOS 12.1.1
Смартфоны iPhone получили новые возможности благодаря обновлению iOS 12.1.1, которое уже доступно для установки в настройках аппаратов.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Apple начала продавать новую быструю зарядку для iPhone и iPad
Обновлено в 06:49
Гаджеты
Стали известны характеристики и цена Honor View 20
Ранее в Сети появился тизер к презентации Honor с таким форм-фактором. Возможно, речь идёт как раз о View 20.
Обновлено в 06:56
Игры
Сайт поддержки Fallout 76 «слил» персональные данные игроков
Игроки видели ФИО, адреса, телефоны и номера банковских карт. После этого в Bethesda подтвердили факт утечки персональной информации.
Обновлено в 06:14
Гаджеты
Начались продажи российского смартфона на Android за 1 990 рублей
Обновлено в 05:51
Гаджеты
Xiaomi за три месяца продала свыше 700 000 смартфонов Pocophone F1
We've got 700,000 #POCOF1 users across the globe.
Обновлено в 06:01
Технологии
Новый вирус‐вымогатель за несколько дней поразил 100 тысяч устройств
За первые пять дней зловред поразил более 100 тысяч мобильных гаджетов.
Обновлено в 05:32