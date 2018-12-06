Технологии
Зафиксирована атака хакеров на банки с поддельных ящиков госкомпаний
Зафиксирована атака хакеров на банки с поддельных ящиков госкомпанийНакануне.Ru02:21
Специалисты компании Group-IB зафиксировали массовую атаку хакеров на российские банки и промышленные предприятия. Злоумышленники отправили более 11 тысяч писем, говорится в сообщении компании.
Накануне.Ru02:21
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Количество хакерских атак на банки, бизнес и госсектор Челябинской области за год возросло в два раза
Радио Business FM Челябинск04 декабря в 03:21
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года
Топ-10 лучших смартфонов составило Роскачество. Большинство мест в рейтинге поделили компании Samsung и Apple.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил новейший процессор Snapdragon 855
Обновлено в 08:01
Интернет
«Яндекс.Такси» начал сообщать клиентам о снижении цен на поездки
Сервис "Яндекс.Такси" стал присылать пользователям сообщения о снижении цен на поездки.
Обновлено в 08:26
Интернет
Google откажется от мессенджера Allo
Согласно релизу, ранее в текущем году Google прекратила инвестиции в мессенджер Allo, запущенный в 2016 году, и перенесла из него некоторые функции в приложение "Сообщения" (Messages).
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Apple начала продавать новую быструю зарядку для iPhone и iPad
Обновлено в 07:34
Интернет
Google по ошибке запустил рекламную кампанию на $10 млн
Интернет-компания Google по ошибке одного из сотрудников запустила в сеть заказы на размещение баннерной рекламы, сообщает Financial Times.
Обновлено в 08:12
Технологии
Новый вирус вымогатель заразил 100 тысяч устройств за четыре дня
На территории Китая появился новый вирус, который активно вымогает деньги у владельцев зараженных устройств.
Обновлено в 07:37
Технологии
Парламент Великобритании обнародовал внутренние документы Facebook
Документы Facebook, попавшие в распоряжение парламента Великобритании, связаны с иском американской компании Six4Three к социальной сети по поводу нарушений закона о личных данных пользователей и в разработке схемы по устранению конкурентов.
Обновлено в 07:15
Технологии
В хакерской атаке на отели Marriott заподозрили спецслужбы Китая
Хакеры получили доступ к 327 млн учётных записей, содержащих имена, электронные и почтовые адреса, номера телефонов и паспортные данные.
Обновлено в 08:30
Гаджеты
IOS 12.1.1 исправляет раздражающую функцию FaceTime
Apple начала распространять iOS 12.1.1 для пользователей iPhone, iPad и iPod touch.
Обновлено в 08:15
Технологии
Российский умный робот‐рекрутер получил 226 млн рублей
Компания «Стафори» провела новый раунд инвестиций, в ходе которого привлекла 226 миллионов рублей для развития своего проекта системы искусственного интеллекта по подбору персонала «Робот Вера».
Обновлено в 06:52
Игры
Сайт поддержки Fallout 76 «слил» персональные данные игроков
Игроки видели ФИО, адреса, телефоны и номера банковских карт. После этого в Bethesda подтвердили факт утечки персональной информации.
Обновлено в 06:14
Технологии
«Алмател» анонсировал тарифную линейку «Можно всё»
В линейке оператора «Алмател», помимо тарифов «Можно все» и «Можно все + ТВ», есть и другие тарифные планы.
Обновлено в 07:59
Гаджеты
Xiaomi продала за три месяца 700 тысяч смартфонов Pocophone F1
За три месяца смартфон Pocophone F1 разошёлся тиражом в 700 тыс. устройств.
Обновлено в 07:12
Технологии
«Тинькофф Банк» подключил сервис Masterpass от Mastercard
Masterpass от Mastercard – это облачный сервис по безопасному хранению данных карт разных платежных систем.
Обновлено в 07:44