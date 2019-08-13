Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтингКоммерсантъ вчера в 17:56
По мнению гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, наличие единого механизма "приведет к снижению конкуренции и качества услуг: все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчет индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).Коммерсантъвчера в 17:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Центробанк намерен ввести единый механизм расчета кредитного рейтинга физлиц
Реальное времявчера в 23:10
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:32, Вашингтон
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»
Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Технологии
Verizon продает сервис блогов Tumblr владельцу WordPress
Сервис микроблогов Tumblr был продан компании Automattic, разработчику и владельцу системы управления контентом WordPress.
Обновлено в 05:32
Политика
Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому
Волжское пароходство написало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:43
Автоспорт
«Ред Булл» заменит Гасли на Албона
Команда Формулы-1 «Ред Булл» приняла решение заменить Пьера Гасли на гонщика «Торо Россо» Александра Албона, сообщается на официальном сайте коллектива.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
Песков прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках США
Для Кремля не стали новостью слова президента США Дональда Трампа о ракетных разработках Соединенных Штатов, было бы странно, если бы это не делалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:16
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Футбол
Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»
Капитан "Барселоны" Лионель Месси позвонил своему другу Неймару и попросил его не переходить в мадридский "Реал".
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Украинские военные рассказали, как Россия нападет на Украину
Главное управление разведки Министерства обороны Украины описало четыре сценария развития «агрессии» России против Украины в ближайшие несколько лет.
Обновлено в 05:27
Политика
В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве
Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто, из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:25
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма
Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Технологии
Без затрат и усилий. Как получать пассивный доход с криптовалют
Монеты, которые работают на алгоритме PoS, хранятся в кошельке, и, если он постоянно запущен, то владелец такой криптовалюты получает доход.
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Футбол
На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено 11 августа в 20:26
Спорт
Пятеро российских тяжелоатлетов временно отстранены из-за допинга
Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF).
Обновлено в 06:27
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.
Обновлено в 04:37
Экономика
Henkel отчиталась о падении прибыли и понизила прогноз по итогам года
В результате производитель понизил свой прогноз по выручке по итогам всего года, заявив, что она вырастет максимум на 2% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 05:09
Музыка
Раскрыты причины ухода Наргиз от Максима Фадеева
В Сети не утихает ажиотаж вокруг нашумевшего конфликта между певицей Наргиз и ее экс-продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 17:07
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Авто
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35