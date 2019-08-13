Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтингКоммерсантъ вчера в 17:56
По мнению гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, наличие единого механизма "приведет к снижению конкуренции и качества услуг: все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчет индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков".
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с чего всё началось
ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).Коммерсантъвчера в 17:56
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Центробанк намерен ввести единый механизм расчета кредитного рейтинга физлиц
Реальное времявчера в 23:10
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Политика
Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины
Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Технологии
Обнаружены новые кибератаки на российские организации
Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали новую волну кибератак известной кибергруппировки Cloud Atlas на международные, экономические и аэрокосмические компании.
Обновлено в 09:17
Кино
Джимон Хонсу снимется в продолжении «Тихого места»
Американский актер Джимон Хонсу примет участие в съемках нового фильма «Тихое место».
Обновлено в 09:41
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Космос
Галактический дуэт попал в объектив «Хаббла»
Галактики тоже могут объединяться в пары, доказывает новый снимок космического телескопа "Хаббл".
Обновлено 10 августа в 11:05
Армия и оружие
Госиспытания фрегата «Адмирал Касатонов» начнутся в сентябре
Государственные испытания первого серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Касатонов" начнутся в сентябре 2019 года, сообщил во вторник представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Обновлено в 09:36
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Политика
США вводят санкции против Калужского радиотехнического института
Основанием для введения санкций названо то, что институт является филиалом концерна «Радиоэлектронные технологии», в отношении которого ранее уже ввело ограничительные меры министерство финансов США.
Обновлено в 11:20
Здоровье
В Белоруссии впервые за 20 лет нашли сибирскую язву
В последний раз в Белоруссии сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году. В мае вспышка сибирской язвы фиксировалась в Венгрии.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу
Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
Обновлено в 09:55
Космос
«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»
Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.
Обновлено в 11:10
Культура
Форум древних городов открыл пресс-центр в Рязани
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей
Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей.
Обновлено в 11:06
Здоровье
В ОМС могут включить пластические операции
Минздрав обсуждает возможность включения пластических операций в перечень услуг, которые входят в программу обязательного медицинского страхования, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Обновлено в 11:23
Наука
Пожилые люди чаще осуждают окружающих за случайные проступки
По мере старения люди начинают чаще осуждать окружающих и наказывать других за действия, которые причиняют вред, даже если совершенный проступок носил случайный характер.
Обновлено 10 августа в 08:18
Общество
Археологи обнаружили в Помпеях сокровищницу
Археологи нашли в Помпеях сокровищницу с украшениями и оберегами времен Римской империи, сообщает Euronews.
Обновлено в 11:05
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Политика
Суд отказал СБУ в аресте российского танкера
Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства СБУ об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России.
Обновлено в 06:56
Политика
Кремль прокомментировал жесткие действия правоохранителей на митингах
В Кремле считают оправданными жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков.
Обновлено в 07:56
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Финансы
Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
Министерство финансов РФ 14 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.
Обновлено в 09:18
Политика
В Кремле оценили разговор Путина и Зеленского
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27