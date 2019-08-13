В настоящее время "получены мнения рынка, формируется позиция Банка России". По словам представителей БКИ, создание единого механизма расчета ИКР не имеет смысла.

с чего всё началось

По мнению гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, наличие единого механизма "приведет к снижению конкуренции и качества услуг: все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчет индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков".

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