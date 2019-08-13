Экономика

Заемщиков сводят в единый рейтингКоммерсантъ вчера в 17:56

Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас каждое бюро проводит скорринг по собственной методике и имеет разные шкалы.
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с чего всё началось

Заемщиков сводят в единый рейтинг

ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).
Коммерсантъвчера в 17:56

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ОКБ: ЦБ обсудил варианты развития индивидуального кредитного рейтинга

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
Общество

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Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
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Финансы

Доллар назвали угрозой экономике США

Отмечается, что укрепление курса доллара имеет тенденцию негативно сказываться на прибыли транснациональных компаний США, а также повышает затраты для иностранных корпораций, имеющих долговые обязательства на триллионы долларов.
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Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

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Обновлено вчера в 17:50
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СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

Новый способ обмана клиентов банков стал популярен у телефонных мошенников в России.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

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Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей

Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Обновлено 11 августа в 21:39
Общество

ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций

Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика

Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям

РБК разбирался, смогут ли БПИФы, сформированные из зарубежных акций, стать альтернативой прямым вложениям в случае введения запрета.
Обновлено в 00:03
Общество

Аэропорт Гонконга возобновил работу

Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено вчера в 21:48
Космос

Ядерный реактор для аванпоста Марса может быть готов к 2022 году

Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Lada сбила водителя иномарки на «Сортавале» после толчка грузовика

Обновлено в 00:30
Общество

Уральские казаки хотят открыть в Екатеринбурге зоополицию

Обновлено в 02:22
Финансы

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз

За аналогичный период прошлого года банк получил 1,8 млрд руб.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Спасавший детей при пожаре в лагере мальчик награжден посмертно

Обновлено в 00:18
Политика

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
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Общество

Givenchy вслед за Versace извинилась перед Китаем

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Общество

ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей

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Наука

В Гренландии нашли 500-летнюю акулу

В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Политика

В Крыму ждут переговоров с Киевом по поставке воды из Днепра

В Крыму намерены попросить федеральные власти обратиться к Киеву с предложением пустить на север полуострова воду с реки Днепр, которая берет свое начало в Смоленской области, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
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Гаджеты

Sony выпустила магнитолу с 9-дюймовым экраном для старых авто

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Политика

Зеленский назначил нового главу Житомирской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Житомирской государственной областной администрации, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
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Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
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Политика

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Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
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Авто

Бренд Audi Sport показал тизер новой модели RS-семейства

Подразделение Audi Sport разместило в соцсетях новое фото с тизером абсолютно нового RS6 Avant.
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