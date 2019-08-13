Экономика

Заемщиков сводят в единый рейтингКоммерсантъ вчера в 17:56

Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас каждое бюро проводит скорринг по собственной методике и имеет разные шкалы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Заёмщиков запишут в единый реестр

Deita.ru01:30

Центробанк намерен ввести единый механизм расчета кредитного рейтинга физлиц

Реальное времявчера в 23:10

ЦБ предложил ввести единый механизм расчета кредитного рейтинга для физлиц

Ведомостивчера в 22:18

Заемщиков сводят в единый рейтинг

Коммерсантъвчера в 17:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:57, Вашингтон
Происшествия

Медведь убил грибника в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 22:06
Здоровье

Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным

Минюст России разработал проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Хоккей

Журналист: российский вратарь может быть выбран под первым номером на драфте НХЛ

Российские вратари никогда не выбирались под первым номером драфта. Ярослав Аскаров выступает в системе ХК СКА.
Обновлено вчера в 17:30
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:41
Общество

Синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании в России ниже нуля

Ночные заморозки до –2 градусов ожидаются в ближайшие дни в России.
Обновлено вчера в 03:00
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено вчера в 11:55
Общество

ПФР пояснил, как учеба влияет на пенсии

Согласно закону о страховых пенсиях, в страховой стаж включаются периоды, во время которых платятся взносы в ПФР.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

У главы МИД Германии опять сломался самолет

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден вылететь в Нью-Йорк на запасном самолете, потому что правительственный Airbus A321, на котором он собирался отправиться на заседание Совбеза ООН, оказался неисправным.
Обновлено вчера в 17:16
Финансы

Курс доллара и евро вновь вырос

Курс доллара и евро на сегодняшний день 13 августа, вновь вырос, хоть и незначительно.
Обновлено в 00:00
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей

Обновлено вчера в 05:40
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие

Офицер турецких ВВС запросил политическое убежище в Греции

Военнослужащий ВВС бежал из Турции в Грецию, запросив там политическое убежище.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов»

Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

Обновлено вчера в 23:34
Политика

В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным

Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Обновлено в 01:16
Наука

В Эфиопии обнаружили поселение людей эпохи палеолита высоко в горах

В Эфиопии на высоте 3500 метров в скальном укрытии Финча-Хабера горы Бейл международная группа ученых обнаружила следы стоянки древних людей эпохи палеолита.
Обновлено вчера в 04:32
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна

Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Политика

Пушков обвинил США в лицемерии из-за ДРСМД

Сенатор Алексей Пушков обвинил США в лицемерии, а также уличил Вашингтон в попытке привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 00:46
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 13 августа

Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Московском регионе 13 августа.
Обновлено в 01:10
Здоровье

Восточную плодожорку нашли в яблоках в аэропорту Внуково

Россельхознадзор обнаружил в аэропорту Внуково восточную плодожорку в жизнеспособном состоянии в яблоках, привезенных пассажиром из Таджикистана.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное