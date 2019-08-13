Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтингКоммерсантъ вчера в 17:56
Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас каждое бюро проводит скорринг по собственной методике и имеет разные шкалы.
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Центробанк намерен ввести единый механизм расчета кредитного рейтинга физлиц
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