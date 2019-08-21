Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне рискаИзвестия вчера в 18:13
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков. Такой вывод следует из расчетов, подготовленных для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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Политика
Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»
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Общество
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Обновлено вчера в 11:33
Политика
Украину ожидает сложная зима из-за газовых споров с РФ
Представитель Владимира Зеленского в правительстве Украины Андрей Герус заявил, что близящаяся зима будет сложной для страны из-за неопределённостей, связанных с транзитом газа.
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Политика
Королевская семья Дании допускает возможность продажи Гренландии США
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Скворцова предложила меры по увеличению зарплаты медиков
Минздрав России подготовил предложения по увеличению гарантированной часть заработной платы (оклад) медиков, которая должна составлять не менее 55% от зарплаты.
Обновлено вчера в 11:11
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Москве
Президент РФ заявил, что никто не имеет права нарушать закон Президент России Владимир Путин в ходе визита во Францию прокомментировал массовые беспорядки во время несанкционированных митингов в Москве.
Обновлено 19 августа в 13:10
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Политика
Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата»
Как передает РИА «Новости», на пресс-конференции перед переговорами российского и французского лидеров в форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.
Обновлено 19 августа в 11:47
Армия и оружие
Американский эксперт: новая российская ракета заходит «в тыл флота»
Обновлено вчера в 22:48
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Технологии
Медиаплатформа Likee назвала Россию своим ключевым рынком
Создатели социальной медиаплатформы Likee считают Россию одним из ключевых рынков для развития своего приложения.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
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Оказалось, он впервые приревновал Ляйсан Утяшеву к коту.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Глава МИД Германии выступил за открытый диалог с Москвой
Необходим прямой и открытый диалог, заявил 21 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед вылетом в Москву для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Транспорт
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
Обновлено в 00:30
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР
Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:36
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено 19 августа в 05:35
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
В Татарстане полиция совместно с Росгвардией задержала группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
75% жителей России строят планы на будущее
Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 11 августа 2019 г ода в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру, где спали люди
В Новосибирске сегодня ночью, 21 августа, в доме №20 по 2-й улице Шевцовой произошло ЧП — крыша дома обвалилась в жилую комнату.
Обновлено в 01:37
Экономика
Bayer продает ветеринарное подразделение за $7,6 млрд
Немецкая химическая компания Bayer продает свое подразделение по производству лекарств для животных американской компании Elanco Animal Health, которая специализируется на ветеринарных препаратах.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Задержаны рейсы «Уральских авиалиний» из Новосибирска в Москву
Рейсы "Уральских авиалиний" из Новосибирска в столицу и в обратном направлении задерживаются на несколько часов.
Обновлено в 00:45
Политика
Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире
Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.
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