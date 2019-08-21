Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне рискаИзвестия вчера в 18:13
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков. Такой вывод следует из расчетов, подготовленных для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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Чуть более месяца осталось до дня, когда 15,7% российских заемщиков — а это 9,09 млн человек с показателем долговой нагрузки выше 50% — станут для банков проблемными. Такой вывод можно сделать из расчетов, которые специально для «Известий» подготовили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известиявчера в 17:02
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Почти 9 млн человек могут получить статус проблемных клиентов до конца сентября
Комсомольская правда03:43
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
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Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
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Обновлено в 01:35
Происшествия
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Политика
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Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
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В Сочи торжественно открыли скульптуру, прообразом которой стал уроженец этого города - солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов.
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Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
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Обновлено в 07:17
Политика
Королевский дом Дании назвал неожиданностью перенос визита Трампа
Ранее Трамп заявил, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не желает обсуждать идею о приобретении Соединёнными Штатами Гренландии.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Посетитель ТЦ в Москве напал с ножом на сотрудника после замечания
Контролер торгового зала сделал замечание одному из посетителей, в ответ тот начал кричать, а после этого достал нож и напал на него.
Обновлено в 08:47
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
«Роснефть» перевела новые экспортные контракты из долларов в евро
Компания «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов на оплату в евро, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В шахте на Урале произошло обрушение породы
Один человек заблокирован в шахте "Ново-Кальинской" в Североуральске Свердловской области после обрушения породы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 08:46
Кино
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Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
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Обновлено в 02:11
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
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Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
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Обновлено в 07:56
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Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Обновлено вчера в 23:20
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Honor представил геймпад для смартфонов
Бренд Honor представил свой новый гаджет для геймеров на выставке Gamescom 2019.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В посольстве РФ в Камеруне сообщили о состоянии похищенных моряков
В посольстве Российской Федерации в Яунде 21 августа сообщили об удовлетворительном состоянии здоровья захваченных в плен российских моряков судна Marmalaita.
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Астронавты NASA сегодня выйдут в открытый космос
Обновлено в 00:32
Политика
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Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:55
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Для лечения гипертонии пациенты получают большое количестве лекарств, снижающих давление.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиник
Президент России Владимир Путин считает справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:21