Финансы

Заемщики с большими долгами оказались в зоне рискаИзвестия вчера в 18:13

С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков. Такой вывод следует из расчетов, подготовленных для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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с чего всё началось

Не кредитом единым: 9 млн заемщиков оказались на грани риска

Чуть более месяца осталось до дня, когда 15,7% российских заемщиков — а это 9,09 млн человек с показателем долговой нагрузки выше 50% — станут для банков проблемными. Такой вывод можно сделать из расчетов, которые специально для «Известий» подготовили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Известиявчера в 17:02

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Заемщики с большими долгами станут для банков «проблемными»

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Life.ru04:43

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ТАСС03:09

Более девяти млн россиян платят по кредитам больше половины своего дохода

URA.Ru03:56

Заёмщики с большими долгами могут оказаться в зоне риска

News.ruвчера в 20:34

Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска

Известиявчера в 18:13
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
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