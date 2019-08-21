Чуть более месяца осталось до дня, когда 15,7% российских заемщиков — а это 9,09 млн человек с показателем долговой нагрузки выше 50% — станут для банков проблемными. Такой вывод можно сделать из расчетов, которые специально для «Известий» подготовили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

с чего всё началось

С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков. Такой вывод следует из расчетов, подготовленных для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска

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